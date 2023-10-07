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Vida Longa CBN

Como combater o etarismo no mercado de trabalho?

Entenda quais os desafios que uma pessoa com mais de 60 anos encontra

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 11:15

Publicado em 

07 out 2023 às 11:15
Etarismo, idosos no mercado de trabalho
Etarismo, idosos no mercado de trabalho Crédito: Pixabay
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dez anos, pessoas com 60 anos ou mais passaram a representar 14,7% da população brasileira. Além de questões sociais e impactos na economia, o envelhecimento da sociedade também aponta para uma nova realidade dentro de empresas e organizações: a necessidade de garantir diversidade intergeracional. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN, vamos debater quais os desafios que uma pessoa com mais de 60 anos encontra no mercado de trabalho. Para isso, recebemos o conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES) Cosme Peres. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 07-10-23

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