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Vida Longa CBN

Como as tatuagens interagem com a pele? Tire suas dúvidas!

É preciso introduzir pigmentos na derme de forma que permitam que a nossa pele se renove mas os desenhos permaneçam

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 11:20

Publicado em 

24 ago 2024 às 11:20
Tatuagem
Tatuagem Crédito: Pexels
Nesta edição de "Vida Longa CBN", o assunto em questão é tatuagem. Amados por muitos e vistos como tabu por outros mais, os traços na pele podem expressar a individualidade, eternizar bons momentos ou apenas marcar algo sem tanto significado. Fato é que, para que essa forma de expressão seja para sempre, é preciso introduzir pigmentos na derme, um tipo de intervenção na pele. São as partículas grandes de tinta que permitem que a nossa pele se renove mas os desenhos permaneçam. Para tirar todas as dúvidas sobre como as tatuagens interagem com nossa pele e o que é feito para removê-las, caso preciso, a médica especialista em tatuagem Cristina da Mata conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 24-08-24

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