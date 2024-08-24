Como as tatuagens interagem com a pele? Tire suas dúvidas!

Nesta edição de "Vida Longa CBN", o assunto em questão é tatuagem. Amados por muitos e vistos como tabu por outros mais, os traços na pele podem expressar a individualidade, eternizar bons momentos ou apenas marcar algo sem tanto significado. Fato é que, para que essa forma de expressão seja para sempre, é preciso introduzir pigmentos na derme, um tipo de intervenção na pele. São as partículas grandes de tinta que permitem que a nossa pele se renove mas os desenhos permaneçam. Para tirar todas as dúvidas sobre como as tatuagens interagem com nossa pele e o que é feito para removê-las, caso preciso, a médica especialista em tatuagem Cristina da Mata conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!