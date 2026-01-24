"Comida de verdade e menos processados": entenda a nova pirâmide alimentar dos EUA

O assunto em destaque nesta edição do Vida Longa CBN é a alimentação saudável. Os norte-americanos devem comer mais alimentos integrais e proteínas, menos alimentos altamente processados e menos açúcar adicionado. Isso é o que recomenda a edição mais recente das recomendações federais de nutrição dos Estados Unidos, divulgadas no último dia 7 de janeiro. É uma mudança na política nutricional dos Estados Unidos priorizando proteínas de alta qualidade, alimentos integrais e redução de ultraprocessados. As diretrizes destacam, por exemplo, o consumo de vegetais frescos, grãos integrais, recomendados há muito tempo como parte de um plano alimentar saudável. Mas elas também adotam uma nova postura em relação a alimentos "altamente processados" e carboidratos refinados, incentivando os consumidores a evitar o consumo. Em entrevista à CBN Vitória, a médica gastroenterologista e nutróloga, Christian Kelly Nunes Ponzo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!