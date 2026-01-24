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Vida Longa CBN

"Comida de verdade e menos processados": entenda a nova pirâmide alimentar dos EUA

Ouça a médica gastroenterologista e nutróloga, Christian Kelly Nunes Ponzo

Publicado em 24 de Janeiro de 2026 às 11:27

Publicado em 

24 jan 2026 às 11:27
Pirâmide alimentar invertida dos EUA
Pirâmide alimentar invertida dos EUA Crédito: Divulgação United States Department of Agriculture (USDA)
O assunto em destaque nesta edição do Vida Longa CBN é a alimentação saudável. Os norte-americanos devem comer mais alimentos integrais e proteínas, menos alimentos altamente processados e menos açúcar adicionado. Isso é o que recomenda a edição mais recente das recomendações federais de nutrição dos Estados Unidos, divulgadas no último dia 7 de janeiro. É uma mudança na política nutricional dos Estados Unidos priorizando proteínas de alta qualidade, alimentos integrais e redução de ultraprocessados. As diretrizes destacam, por exemplo, o consumo de vegetais frescos, grãos integrais, recomendados há muito tempo como parte de um plano alimentar saudável. Mas elas também adotam uma nova postura em relação a alimentos "altamente processados" e carboidratos refinados, incentivando os consumidores a evitar o consumo. Em entrevista à CBN Vitória, a médica gastroenterologista e nutróloga, Christian Kelly Nunes Ponzo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 24-01-26

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