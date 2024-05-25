Combate ao Glaucoma: saiba o que é a doença e como tratá-la!

Glaucoma: problema nos olhos Crédito: Shutterstock

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), depois da catarata, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Por não apresentar sintomas, na maior parte dos casos, a doença é diagnosticada tardiamente, o que faz com que a perda de visão seja praticamente irreversível. Como forma de conscientizar a população acerca da importância dos cuidados e acompanhamentos oftalmológicos, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado neste domingo (26). Nesta edição de "Vida Longa CBN", o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro explica o que é a doença e como tratá-la. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Vida Longa CBN - 25-05-24

- O que é o Glaucoma?

Uma doença ocular que danifica o nervo óptico, geralmente devido ao aumento da pressão intraocular.

- Quais os sintomas?

Muitas vezes assintomático nos estágios iniciais. Sintomas comuns quando presentes são perda de visão periférica, visão em túnel, dor ocular, visão embaçada, halos ao redor das luzes e, em casos avançados, perda total da visão. Dor intensa somente no glaucoma agudo. Por isso, a importância de exames regulares, especialmente para aqueles com fatores de risco.

- Fatores de risco:

Idade avançada (maior prevalência em pessoas acima de 60 anos).

Histórico familiar de glaucoma.

Raça (maior prevalência em pessoas de ascendência africana, asiática e hispânica (nao inclui brasileiros).

Condições médicas associadas (diabetes, hipertensão arterial).

Uso prolongado de corticosteroides.

Lesões oculares anteriores.

- Como é feito o diagnóstico?

Tonometria: mede a pressão intraocular.

Exame do nervo óptico com oftalmoscópio.

Campo visual: avalia a visão periférica.

Paquimetria: mede a espessura da córnea.

Tomografia de coerência óptica (OCT): imagens detalhadas do nervo óptico e espessura da camada de fibras nervosas.

- E o tratamento?

Tratamento medicamentoso: colírios para reduzir a pressão ocular.

Tratamentos a laser: trabeculoplastia, iridotomia.

Cirurgia: trabeculectomia, implante de dispositivos de drenagem.

Importância da adesão ao tratamento para prevenir a progressão da doença.

- É possível se prevenir? Não há prevenção completa para o glaucoma, mas a detecção precoce é fundamental.