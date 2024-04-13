Casos de câncer podem aumentar em 77% até 2050, segundo a OMS

A Organização Mundial da Saúde fez uma projeção de que o número de casos de câncer para o ano de 2050 será 77% maior do que no ano de 2022, ano em que foram registrados cerca de 20 milhões de casos no mundo. Segundo a própria OMS, o rápido aumento global de casos de câncer se deve ao envelhecimento e ao crescimento da população, bem como às alterações na exposição a fatores de risco relacionados à qualidade de vida. É sobre esse assunto que debatemos neste sábado (13) no Vida Longa CBN. O convidado é o médico Roger Chammas, professor titular de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Centro de Tecnologias Convergentes para Oncologia de Precisão da USP. Ouça a conversa completa!