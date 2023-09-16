Campanha alerta para a importância da prevenção contra doenças reumáticas

Doenças reumatológicas atingem apenas os idosos? Não! Uma campanha nacional vai tomar as ruas de Vitória e outras capitais do Brasil neste domingo (17) para alertar a importância da prevenção e o tratamento de doenças reumáticas. O reumatismo, denominação que abrange inúmeras enfermidades, atinge as articulações, músculos, ligamentos e tendões, causa dores e piora na qualidade de vida dos pacientes. Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico reumatologista José Mário Corassa explica quais as principais doenças reumáticas e qual a importância da prevenção e do tratamento correto. O médico também dá detalhes sobre a ação deste domingo (17). Ouça a conversa completa!