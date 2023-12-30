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Vida Longa CBN

Calor e coração: qual a relação da estação mais quente do ano com os problemas cardiovasculares?

A cardiologista Gabriela Schimith Batista dá dicas de como manter a saúde do coração durante o Verão

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 09:49

Publicado em 

30 dez 2023 às 09:49
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
O assunto é a saúde do coração Crédito: Freepik
Com a chegada do verão, além das temperaturas, aumenta também o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em especial, os infartos. Isso porque o calor exige mais do coração, órgão responsável por bombear sangue para todo o corpo. Nesta edição de Vida Longa CBN, a cardiologista Gabriela Schimith Batista dá dicas de como manter a saúde do coração durante a estação mais quente do ano. "O coração é o símbolo da vida. Se ele não está funcionando bem, não conseguimos ter uma qualidade de vida adequada", disse. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 18.56s - 30-12-23

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