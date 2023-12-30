Calor e coração: qual a relação da estação mais quente do ano com os problemas cardiovasculares?

Com a chegada do verão, além das temperaturas, aumenta também o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em especial, os infartos. Isso porque o calor exige mais do coração, órgão responsável por bombear sangue para todo o corpo. Nesta edição de Vida Longa CBN, a cardiologista Gabriela Schimith Batista dá dicas de como manter a saúde do coração durante a estação mais quente do ano. "O coração é o símbolo da vida. Se ele não está funcionando bem, não conseguimos ter uma qualidade de vida adequada", disse. Ouça a conversa completa!