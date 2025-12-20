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Vida Longa

Busca pela perfeição? Quando e por que começar um tratamento anti-idade?

Ouça detalhes na entrevista com a médica dermatologista, Pauline Lyrio

Publicado em 20 de Dezembro de 2025 às 10:17

Publicado em 

20 dez 2025 às 10:17
Imagem Edicase Brasil
[Edicase] rejuvenescimento e bem-estar emocional (Imagem: sebra | Shutterstock) Crédito:
Ao longo do mês de dezembro, os cuidados com a saúde da pele são destaques no "Vida Longa CBN". Neste sábado, a conversa é sobre quando decidir o momento ideal para tratar sinais da idade na pele. Quando fazer um procedimento? Profissionais, de forma geral, mostram que a resposta depende da necessidade clínica e dos hábitos. A faixa etária importa quando o assunto é procedimento estético? É sobre esse assunto que a gente conversa com a dermatologista Pauline Lyrio, especialista em Cosmiatria, Laser e Procedimentos Estéticos. 
VIDA LONGA CBN - 17.05s - 20-12-25.mp3

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