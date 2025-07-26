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Bebidas energéticas, embutidos e ultraprocessados: fatores de risco para o câncer de intestino

Acompanhe o alerta da médica oncologista clínica Virgínia Altoé Sessa

Publicado em 26 de Julho de 2025 às 11:26

Publicado em 

26 jul 2025 às 11:26
câncer de intestino
câncer de intestino Crédito: Shutterstock
No último domingo (20), a notícia da morte da cantora Preta Gil mobilizou amigos, artistas e fãs. Em 2023, a filha de Gilberto Gil recebeu o diagnóstico de câncer de intestino e começou a compartilhar os tratamentos que fazia nas redes sociais. Mesmo após diversas cirurgias, sessões de quimio e radioterapia e tratamento experimental nos Estados Unidos, a voz de "Sinais de Fogo" partiu aos 50 anos.
Também conhecido como câncer de cólon e reto, o câncer de intestino abrange tumores que se iniciam no intestino grosso - o cólon - e no reto. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença é o histórico familiar. Bebidas energéticas, embutidos, ultraprocessados, excesso de carne vermelha e obesidade também são perigosos, além de outros hábitos que aumentam o risco como o consumo de bebidas alcoólicas, fumo e sedentarismo.
Nesta edição de Vida Longa CBN, a médica oncologista clínica Virgínia Altoé Sessa explica quais os principais sintomas da doença, os fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 26-07-25

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