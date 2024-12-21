Ansiedade é a palavra que define o Brasil em 2024; entenda a condição

Nesta edição de “Vida Longa CBN”, a psicóloga e professora universitária, Fernanda de Freitas, analisa uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Ideia. O levantamento aponta que “ansiedade” é a palavra que melhor define o ano de 2024 para 22% dos brasileiros. Além de indicar o tema que mais mobilizou a sociedade brasileira durante o ano, a pesquisa também reflete o contexto social, político e econômico que os brasileiros vivem. Ouça a conversa completa e saiba como identificar a condição.

A expressão "intoxicado de dopamina". O que representa? "A intenção foi apontar os riscos de que, com um excesso de informações e aceleração de conteúdos ofertados pelas redes sociais e Internet em geral, todos nós passemos a precisar de cada vez mais estímulos para alcançarmos as sensações de bem-estar e prazer. Esse excesso de estímulos pode agravar consideravelmente a ansiedade em todos nós", explica a psicóloga e professora universitária, Fernanda de Freitas.