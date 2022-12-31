Ano Novo, vida nova: como tirar do papel os planos de uma vida saudável em 2023?

Mais um ano se inicia e, com ele, várias promessas são feitas! Manter uma vida mais saudável e equilibrada, e começar alguma atividade física, costuma ser uma promessa de muita gente. Com o passar dos anos, o corpo sente os efeitos do cansaço e a perda de vitalidade. Mas esse, e outros sintomas do envelhecimento, podem ser diminuídos com o exercício físico para terceira idade, por exemplo. A ordem é se movimentar e sair do sedentarismo. Que tal substituir o uso do elevador pelas escadas? Quem fala do assunto é o profissional de educação física e personal trainer, Francis de Carvalho, nesta edição do Vida Longa CBN. Ouça a conversa completa!