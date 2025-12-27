Ano Novo: como estabelecer metas para melhorar a qualidade de vida

Resoluções de ano novo Crédito: Pexels

2026 já está batendo na porta! Muita gente usa essa época para fazer planos para o próximo ano: tem gente que quer viajar, juntar dinheiro, emagrecer, ter filhos... E como fazer para estabelecer metas que melhorem a qualidade de vida?

O psicólogo Matheus Roelke diz que meta é uma ferramenta importante para trazer mais bem-estar porque ela é motivadora, mas tem que ser usada da forma correta. "Assim como um martelo: você pode usar na construção de uma casa, mas também pode martelar a própria mão. Se você estabelece uma meta que sabe que não vai alcançar, você acaba ficando frustrado", explica Matheus.

É sempre bom pensar em metas que melhorem a saúde (sono, exercícios, dieta saudável), a saúde mental (ter mais tempo de lazer, convivência com famílias e amigos), a carreira profissional.

Mas seja lá qual for a meta, o psicólogo explica que ela precisa:

- ser mensurável, ou seja, você tem que medir de alguma forma. Por exemplo: quer juntar dinheiro? Tem que estabelecer a quantidade que quer guardar no ano;

- tem que estar no seu alcance e ser realista para não ficar frustrado. "Nosso psicológico pode ser intimidado com objetivos grandiosos", reforça o psicólogo.

- tem que ter tempo e prazo. Por exemplo, quer perder peso e fazer exercícios físicos? Defina, junto com profissionais capacitados, quantos quilos você precisa perder, em qual período de tempo e quantas vezes por semana você tem que se exercitar.