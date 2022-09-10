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Vida Longa CBN

Alzheimer surge sem sinais de demência? Especialista esclarece dúvidas!

Pesquisa identificou uma área no cérebro onde ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 11:45

Publicado em 

10 set 2022 às 11:45
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso Crédito: Pixabay
A doença de Alzheimer continua desafiando médicos e cientistas. Pesquisa da Universidade de Coimbra, em Portugal, identificou uma região do cérebro humano como a área em que ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer. O estudo abre caminhos para novas pesquisas que podem indicar opções de tratamento.
Sabe-se que a doença só apresenta sintomas após anos de acúmulo de proteínas, o que traz o desafio de diagnosticá-la antes de se tornar visível. É sobre esse e outros assuntos que o "Vida Longa CBN" trata nesta semana. Quem fala sobre o assunto é a gerontóloga Eva Bettine, presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e coordenadora da Associação Brasileira de Alzheimer (SP). Ouça as explicações completas!
Vida Longa CBN - Dr. Eva Bettine - 10-09-22

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