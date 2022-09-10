Alzheimer surge sem sinais de demência? Especialista esclarece dúvidas!

A doença de Alzheimer continua desafiando médicos e cientistas. Pesquisa da Universidade de Coimbra, em Portugal, identificou uma região do cérebro humano como a área em que ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer. O estudo abre caminhos para novas pesquisas que podem indicar opções de tratamento.

Sabe-se que a doença só apresenta sintomas após anos de acúmulo de proteínas, o que traz o desafio de diagnosticá-la antes de se tornar visível. É sobre esse e outros assuntos que o "Vida Longa CBN" trata nesta semana. Quem fala sobre o assunto é a gerontóloga Eva Bettine, presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e coordenadora da Associação Brasileira de Alzheimer (SP). Ouça as explicações completas!