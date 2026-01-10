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Vida Longa CBN

Além do sabor: suco de laranja é aliado da saúde cardiovascular, sinaliza estudo

Ouça a Dra. em Ciência dos Alimentos, Neuza Hassimotto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 11:52

Publicado em 

10 jan 2026 às 11:52
A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo (Imagem: MarinaFill | Shutterstock)
A laranja e seu suco trazem excelentes benefícios para o corpo Crédito: Imagem: MarinaFill | Shutterstock
Não é só a vitamina C! Popular nas mesas brasileiras, o suco de laranja também tem se destacado quando o assunto é saúde! Um dos trabalhos mais recentes, publicado no periódico científico "Molecular Nutrition & Food Research", revela efeitos no controle da pressão arterial e ação anti-inflamatória. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisas em Alimentos da USP (FoRC-USP), publicado no periódico, demonstrou que o consumo diário da bebida auxilia no controle da pressão arterial e possui uma potente ação anti-inflamatória. O trabalho tem orientação da farmacêutica, com doutorado em Ciência dos Alimentos, a professora Neuza Hassimotto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa foi desenvolvida no doutorado pelas alunas Layanne Fraga e Camille Perella, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Nesta edição do Vida Longa CBN, a pesquisadora fala sobre o assunto.
Participaram da pesquisa 85 adultos, que consumiram 500 ml de suco de laranja pasteurizado, diariamente, durante dois meses. Além disso, foram realizados exames, no início e após 30 e 60 dias, para avaliar os níveis de colesterol, a glicemia, os marcadores inflamatórios, a pressão arterial e o percentual de gordura corporal, entre outros. Os pesquisadores constataram impactos positivos em todos os parâmetros mencionados. Há evidências de que compostos da laranja melhorem a função endotelial, ou seja, contribuam para a elasticidade dos vasos, por exemplo. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 10-01-26

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