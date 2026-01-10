Além do sabor: suco de laranja é aliado da saúde cardiovascular, sinaliza estudo

Não é só a vitamina C! Popular nas mesas brasileiras, o suco de laranja também tem se destacado quando o assunto é saúde! Um dos trabalhos mais recentes, publicado no periódico científico "Molecular Nutrition & Food Research", revela efeitos no controle da pressão arterial e ação anti-inflamatória. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisas em Alimentos da USP (FoRC-USP), publicado no periódico, demonstrou que o consumo diário da bebida auxilia no controle da pressão arterial e possui uma potente ação anti-inflamatória. O trabalho tem orientação da farmacêutica, com doutorado em Ciência dos Alimentos, a professora Neuza Hassimotto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa foi desenvolvida no doutorado pelas alunas Layanne Fraga e Camille Perella, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Nesta edição do Vida Longa CBN, a pesquisadora fala sobre o assunto.