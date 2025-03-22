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Vida Longa CBN

Além da estética: o que é lipedema e como tratá-lo?

E atenção! Ela pode ser confundida com obesidade ou celulite

Publicado em 22 de Março de 2025 às 10:55

Publicado em 

22 mar 2025 às 10:55
Lipedema
Lipedema Crédito: Freepik
Dores inexplicáveis nas pernas, inchaço persistente, aspecto de flacidez e o surgimento de hematomas podem ser sintomas associados ao lipedema, uma doença crônica e progressiva que interfere não apenas na estética do corpo. Confundida frequentemente com obesidade ou celulite, a condição é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, especialmente em regiões abaixo do umbigo. Nesta edição de Vida Longa CBN, a cirurgiã plástica e especialista em lipedema Patrícia Lyra explica a importância do diagnóstico precoce e do tratamento clínico. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 22-03-25

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