Além da estética: o que é lipedema e como tratá-lo?

Dores inexplicáveis nas pernas, inchaço persistente, aspecto de flacidez e o surgimento de hematomas podem ser sintomas associados ao lipedema, uma doença crônica e progressiva que interfere não apenas na estética do corpo. Confundida frequentemente com obesidade ou celulite, a condição é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, especialmente em regiões abaixo do umbigo. Nesta edição de Vida Longa CBN, a cirurgiã plástica e especialista em lipedema Patrícia Lyra explica a importância do diagnóstico precoce e do tratamento clínico. Ouça a conversa completa!