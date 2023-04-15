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Vida Longa CBN

Afinal, o que é fundamental para viver bem e melhor?

Ouça entrevista com a médica Beatriz Lassance, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 10:19

Publicado em 

15 abr 2023 às 10:19
A busca pela longevidade por meio dos procedimentos estéticos
A busca pela longevidade  Crédito: Pixabay
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é uma percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E isso envolve o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Este é o tema em destaque nesta edição "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a médica cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E já vai a explicação. "Não tem solução mágica para a longevidade! Tudo envolve um estilo de vida, uma interação com ambientes, amigos", explica. Ouça a explicação completa!
VIDA LONGA CBN - 19.20s - 15-04-23.mp3

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