Afinal, o que é fundamental para viver bem e melhor?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é uma percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E isso envolve o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Este é o tema em destaque nesta edição "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a médica cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E já vai a explicação. "Não tem solução mágica para a longevidade! Tudo envolve um estilo de vida, uma interação com ambientes, amigos", explica. Ouça a explicação completa!