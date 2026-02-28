Academia ou movimento constante: o que realmente garante a longevidade?

Pequenas ações, como subir escadas, trabalhar de pé ou caminhar enquanto fala ao telefone, geram um gasto energético acumulado Crédito: Eak | Shutterstock

Nesta edição do Vida Longa CBN, o destaque é para o movimento do corpo! O que é mais eficaz, uma hora de treino intenso ou manter-se ativo ao longo de todo o dia? Adianta ter uma sessão de 60 minutos na academia se as outras 15 horas acordadas são passadas em uma cadeira? Segundo alguns especialistas, pequenas ações, como subir escadas, trabalhar de pé ou caminhar enquanto fala ao telefone, geram um gasto energético acumulado que muitas vezes supera o de um treino isolado.

Para quem busca longevidade e controle metabólico, o ideal é uma combinação: da academia, que fortalece os músculos e o coração, com o movimento constante, que mantém o metabolismo "aceso" e previne doenças crônicas.

A regra de ouro para este ano é clara: mexer-se com frequência, mesmo que por minutos, mas ao longo de todo o dia, ainda é melhor do que não se mexer quase nada e tentar compensar tudo em um único turno de exercícios. Para falar sobre o assunto, o convidado é o médico do esporte, Felipe Magalhães. Ouça a conversa completa!