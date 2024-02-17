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A saúde mental dos jovens está em crise?

Estudo aponta que uma em cada dez pessoas vive com transtorno mental no mundo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 10:16

Publicado em 

17 fev 2024 às 10:16
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Depressão e tristeza afetam a mente, mas apresentam sintomas diferentes (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:
A saúde mental dos jovens está em crise? Dados do Global Burden of Disease Study (GBD) revelaram que a população entre 5 e 24 anos de idade vive com pelo menos um transtorno mental diagnosticável. Análise com dados até à pandemia indica que crianças estão mais ansiosas e adolescentes mais deprimidos. Vamos entender quais são esses transtornos, como são diagnosticados, quais são as consequências e formas de lidar com eles. Quem detalha o tema no Vida Longa CBN deste sábado (17) é o professor Walter José Fagundes Pereira, do Departamento de Clínica Cirúrgica da Ufes, responsável por pesquisas relacionadas à neurocirurgia, memória e Alzheimer. 
VIDA LONGA CBN - 17-02-24

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