A saúde mental dos jovens está em crise? Dados do Global Burden of Disease Study (GBD) revelaram que a população entre 5 e 24 anos de idade vive com pelo menos um transtorno mental diagnosticável. Análise com dados até à pandemia indica que crianças estão mais ansiosas e adolescentes mais deprimidos. Vamos entender quais são esses transtornos, como são diagnosticados, quais são as consequências e formas de lidar com eles. Quem detalha o tema no Vida Longa CBN deste sábado (17) é o professor Walter José Fagundes Pereira, do Departamento de Clínica Cirúrgica da Ufes, responsável por pesquisas relacionadas à neurocirurgia, memória e Alzheimer.