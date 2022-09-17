'À lá Elizabeth': especialista dá dicas de como ter uma vida longa

Sinônimo de longevidade e saúde, por ter alcançado o marco de soberana mais velha do Reino Unido e a mulher que reinou mais tempo por todo o mundo, a Rainha Elizabeth II, morreu no último dia 8 deste mês, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Mas o que será que fez a rainha viver, com saúde, por todo esse tempo? Resultado apenas de hábitos de vida saudáveis? Quais foram os segredos da Rainha? Em entrevista à CBN Vitória, a médica especialista em longevidade, Patricya Tavares, fala sobre o assunto.