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'À lá Elizabeth': especialista dá dicas de como ter uma vida longa

Ouça entrevista com a médica especialista em longevidade, Patricya Tavares

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 10:19

Publicado em 

17 set 2022 às 10:19
Rainha Elizabeth e a Família Real, no balcão do Palácio de Buckingham, durante a Celebração do Jubileu de Platina
Rainha Elizabeth e a Família Real, no balcão do Palácio de Buckingham, durante a Celebração do Jubileu de Platina Crédito: The Royal Household
Sinônimo de longevidade e saúde, por ter alcançado o marco de soberana mais velha do Reino Unido e a mulher que reinou mais tempo por todo o mundo, a Rainha Elizabeth II, morreu no último dia 8 deste mês, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Mas o que será que fez a rainha viver, com saúde, por todo esse tempo? Resultado apenas de hábitos de vida saudáveis? Quais foram os segredos da Rainha? Em entrevista à CBN Vitória, a médica especialista em longevidade, Patricya Tavares, fala sobre o assunto. 
VIDA LONGA CBN - 16.03s - 17-09-22

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