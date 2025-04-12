A importância do acompanhamento de pessoas idosas que moram sozinhas

Pessoas idosas que moram sozinhas podem enfrentar desafios como solidão, dificuldades de locomoção e, em muitos casos, problemas de saúde. Por este motivo, devem ser acompanhadas. O alerta é da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), programa de extensão da Ufes. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Monique Cordeiro, alerta que cerca de 5.660 brasileiros com mais de 60 anos vivem sozinhos em todo o país, de acordo com dados do IBGE. Ela ressalta que, em algumas situações, a falta de acompanhamento pode resultar em fatalidades como a que ocorreu recentemente com o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, de 65 anos, encontrados em sua residência vários dias após o falecimento.