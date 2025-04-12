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A importância do acompanhamento de pessoas idosas que moram sozinhas

O alerta é da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), programa de extensão da Ufes

Publicado em 12 de Abril de 2025 às 10:14

Publicado em 

12 abr 2025 às 10:14
Na primeira metade do ano o número de violações contra a pessoa idosa chega a 11.070  
pessoa idosa  Crédito: Pixabay
Pessoas idosas que moram sozinhas podem enfrentar desafios como solidão, dificuldades de locomoção e, em muitos casos, problemas de saúde. Por este motivo, devem ser acompanhadas. O alerta é da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), programa de extensão da Ufes. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Monique Cordeiro, alerta que cerca de 5.660 brasileiros com mais de 60 anos vivem sozinhos em todo o país, de acordo com dados do IBGE. Ela ressalta que, em algumas situações, a falta de acompanhamento pode resultar em fatalidades como a que ocorreu recentemente com o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, de 65 anos, encontrados em sua residência vários dias após o falecimento. 
VIDA LONGA CBN- 12-04-25
A coordenadora aponta que medidas simples, como manter contato regular e utilizar as tecnologias disponíveis, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas idosas. Entre as medidas que podem ser adotadas estão a criação de grupos no WhatsApp para trocar mensagens curtas com os idosos e verificar seu bem-estar; uso de relógios inteligentes equipados com funcionalidades como botão S.O.S., sensor de queda e medidor de pressão; adoção de dispositivos de monitoramento remoto equipados com sensores que verificam atividades diárias, como movimento e padrões de sono; e a utilização de chaves de emergência e fechaduras eletrônicas que facilitam a entrada de pessoas de confiança para prestar assistência.

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