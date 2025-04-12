A importância do acompanhamento de pessoas idosas que moram sozinhas

Pessoas idosas que moram sozinhas podem enfrentar desafios como solidão, dificuldades de locomoção e, em muitos casos, problemas de saúde. Por este motivo, devem ser acompanhadas. O alerta é da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), programa de extensão da Ufes. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Monique Cordeiro, alerta que cerca de 5.660 brasileiros com mais de 60 anos vivem sozinhos em todo o país, de acordo com dados do IBGE. Ela ressalta que, em algumas situações, a falta de acompanhamento pode resultar em fatalidades como a que ocorreu recentemente com o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, de 65 anos, encontrados em sua residência vários dias após o falecimento.
VIDA LONGA CBN- 12-04-25
A coordenadora aponta que medidas simples, como manter contato regular e utilizar as tecnologias disponíveis, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas idosas. Entre as medidas que podem ser adotadas estão a criação de grupos no WhatsApp para trocar mensagens curtas com os idosos e verificar seu bem-estar; uso de relógios inteligentes equipados com funcionalidades como botão S.O.S., sensor de queda e medidor de pressão; adoção de dispositivos de monitoramento remoto equipados com sensores que verificam atividades diárias, como movimento e padrões de sono; e a utilização de chaves de emergência e fechaduras eletrônicas que facilitam a entrada de pessoas de confiança para prestar assistência.