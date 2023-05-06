Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

A importância das amizades para a saúde

Ouça o quadro com a participação da psicóloga Glauce Correa

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 11:33

Publicado em 

06 mai 2023 às 11:33
Amizade, amigos, relacionamento
A psicóloga Glauce Correa fala sobre amizade verdadeira Crédito: Pexels
Para além das alegrias e do suporte emocional garantidos num ciclo de amizade, esse tipo de relacionamento pode contribuir decisivamente para a nossa qualidade de vida, aumentando inclusive a longevidade. É o que já sinalizam pesquisas da área. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, por exemplo, produz sobre o tema um dos estudos mais antigos da área.
Iniciado em 1937, o projeto é realizado através de voluntários de diferentes idades e origens, que passam por entrevistas e exames regulares. A pergunta que norteia a pesquisa é: "O que torna uma pessoa saudável?". As estatísticas comprovam a validade de um dito popular bastante utilizado no Brasil: “Quem tem amigo tem tudo”. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a psicóloga Glauce Corrêa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 06-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados