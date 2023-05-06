A importância das amizades para a saúde

Para além das alegrias e do suporte emocional garantidos num ciclo de amizade, esse tipo de relacionamento pode contribuir decisivamente para a nossa qualidade de vida, aumentando inclusive a longevidade. É o que já sinalizam pesquisas da área. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, por exemplo, produz sobre o tema um dos estudos mais antigos da área.
Iniciado em 1937, o projeto é realizado através de voluntários de diferentes idades e origens, que passam por entrevistas e exames regulares. A pergunta que norteia a pesquisa é: "O que torna uma pessoa saudável?". As estatísticas comprovam a validade de um dito popular bastante utilizado no Brasil: “Quem tem amigo tem tudo”. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a psicóloga Glauce Corrêa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 06-05-23