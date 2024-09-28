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Vida Longa

A importância da reserva de massa muscular para a velhice

Ouça entrevista com a nutricionista Thamires Favato

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 10:25

Publicado em 

28 set 2024 às 10:25
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O pilates auxilia no ganho de massa muscular (Imagem: Photology1971 | Shutterstock) Crédito:
O corpo humano pode ser dividido, basicamente, em duas partes: massa gorda e massa magra. A massa gorda corresponde a toda a gordura que nós temos no corpo, enquanto a massa magra é composta por tecidos, órgãos e músculos, estes últimos chamados de massa muscular. Quando o corpo conta com uma boa porcentagem de massa muscular, o indivíduo cria uma “reserva” para a vida. Os benefícios são inúmeros e vão além da questão estética. Ajudar no metabolismo, prevenir doenças e melhorar a mobilidade são algumas das vantagens. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a nutricionista Thamires Favato explica quais ações contribuem para a formação dessa reserva de massa muscular.
VIDA LONGA CBN - 14.18s - 28-09-24.mp3

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