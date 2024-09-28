A importância da reserva de massa muscular para a velhice

O corpo humano pode ser dividido, basicamente, em duas partes: massa gorda e massa magra. A massa gorda corresponde a toda a gordura que nós temos no corpo, enquanto a massa magra é composta por tecidos, órgãos e músculos, estes últimos chamados de massa muscular. Quando o corpo conta com uma boa porcentagem de massa muscular, o indivíduo cria uma “reserva” para a vida. Os benefícios são inúmeros e vão além da questão estética. Ajudar no metabolismo, prevenir doenças e melhorar a mobilidade são algumas das vantagens. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a nutricionista Thamires Favato explica quais ações contribuem para a formação dessa reserva de massa muscular.