A importância da proteção jurídica para o envelhecimento saudável

O dia 15 de Junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, data estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para lembrar os direitos dessa população. Entre eles, o de envelhecer com acesso a alimentação, água, alojamento e cuidados adequados com a saúde. Nesse último tópico, mais do que idas ao médico e reposição de vitaminas, torna-se essencial prezar pela proteção jurídica da pessoa idosa.