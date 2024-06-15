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Vida Longa CBN

A importância da proteção jurídica para o envelhecimento saudável

Ouça a entrevista com a advogada familiarista Kátia Boulos

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 11:24

Publicado em 

15 jun 2024 às 11:24
idosos
Segurança jurídica também contribui para o envelhecimento saudável Crédito: Pexels
O dia 15 de Junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, data estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para lembrar os direitos dessa população. Entre eles, o de envelhecer com acesso a alimentação, água, alojamento e cuidados adequados com a saúde. Nesse último tópico, mais do que idas ao médico e reposição de vitaminas, torna-se essencial prezar pela proteção jurídica da pessoa idosa.
Nesta edição de "Vida Longa CBN", a advogada familiarista e co-autora do livro "Tratado da Pessoa Idosa", Kátia Boulos, fala como garantir a segurança jurídica e defender políticas públicas é fundamental para uma maturidade saudável. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - 15-06-24.mp3

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