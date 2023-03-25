A felicidade é lucrativa? Entenda o que nos leva ao caminho dela

Em uma linha de pesquisa inédita sobre felicidade e ambiente de trabalho, a pesquisadora Chrystina Barros, certificada em felicidade pela Universidade de Berkeley, nos EUA, é uma das incentivadoras da linha de estudo inédita sobre felicidade e ambiente de trabalho. Algumas instituições americanas, como Berkeley e Harvard, já pesquisam o tema há alguns anos. Entretanto, esse campo ainda não foi tão explorado no universo acadêmico no Brasil. Segundo a pesquisadora, a base da felicidade está em ter algumas condições básicas atendidas, como alimentação, moradia, educação, mobilidade, segurança e lazer. O dinheiro, isoladamente, não traz felicidade, segundo a especialista, mas propicia as condições básicas para sermos felizes. Em participação no "Vida Longa CBN", a pesquisadora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!