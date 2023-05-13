Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

A dieta dos centenários: o que comem as comunidades mais longevas do planeta

Quem conta é a a nutricionista Priscilla Primi, Mestre pela Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São Paulo (USP)

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 10:18

Publicado em 

13 mai 2023 às 10:18
Vegetais, legumes, vegetariano, vegetarianismo
Legumes e verduras Crédito: Pexels
Inúmeros estudos já comprovam que a alimentação influencia diretamente no desenvolvimento de doenças, como obesidade, câncer colorretal, diabetes e problemas cardíacos. Mas, por outro lado, uma dieta balanceada é uma das chaves da longevidade. Comunidades com um número alto de pessoas que chegam aos 100 anos de idade possuem uma culinária peculiar, baseada em produtos in natura – e pouquíssima carne. A conclusão é do jornalista americano, Dan Buettner, autor do livro “The Blue Zones American Kitchen”. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a nutricionista Priscilla Primi, Mestre pela Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São Paulo (USP), fala sobre o assunto. "O segredo está mais explícito que a gente imagina. A chave da longevidade, numa alimentação saudável e equilibrada, é aumentar o consumo de alimentos naturais, não processados, comuns, que temos na nossa geladeira, o arroz, feijão, legumes e verduras", explica. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 11.33s - 13-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados