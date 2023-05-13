A dieta dos centenários: o que comem as comunidades mais longevas do planeta

Inúmeros estudos já comprovam que a alimentação influencia diretamente no desenvolvimento de doenças, como obesidade, câncer colorretal, diabetes e problemas cardíacos. Mas, por outro lado, uma dieta balanceada é uma das chaves da longevidade. Comunidades com um número alto de pessoas que chegam aos 100 anos de idade possuem uma culinária peculiar, baseada em produtos in natura – e pouquíssima carne. A conclusão é do jornalista americano, Dan Buettner, autor do livro “The Blue Zones American Kitchen”. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a nutricionista Priscilla Primi, Mestre pela Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São Paulo (USP), fala sobre o assunto. "O segredo está mais explícito que a gente imagina. A chave da longevidade, numa alimentação saudável e equilibrada, é aumentar o consumo de alimentos naturais, não processados, comuns, que temos na nossa geladeira, o arroz, feijão, legumes e verduras", explica. Ouça a conversa completa!