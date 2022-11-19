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Vida Longa CBN

A busca pela longevidade por meio dos procedimentos estéticos

Diminuir as rugas e estimular a produção de colágeno são algumas das principais procuras das pessoas acima de 50 anos

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 12:42

Publicado em 

19 nov 2022 às 12:42
A busca pela longevidade por meio dos procedimentos estéticos
A busca pela longevidade por meio dos procedimentos estéticos Crédito: Pixabay
A utilização de técnicas, procedimentos estéticos e produtos cosméticos para qualidade e longevidade hoje, já representam uma tendência no mercado da beleza. Este é o tema em destaque nesta edição do Vida Longa CBN. Em entrevista à CBN Vitória, a dermatologista Pauline Lyrio, especialista em cosmiatria, laser e a procedimentos pelo Hospital Albert Einstein e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, fala sobre o tema. Segundo a especialista, diminuir as rugas e estimular a produção de colágeno são algumas das principais procuras das pessoas acima de 50 anos. "Um importante influenciador neste processo foi o aumento dos cosméticos e tratamentos rejuvenescedores, incluindo as inovações na área da cirurgia plástica que, constantemente, lançam novos procedimentos para melhorar ou reparar determinadas partes do corpo", explica. A área da estética se tornou relevante, principalmente, por se tornar uma área de prevenção de outros problemas de saúde e possível melhora na qualidade de vida", diz. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 19-11-22

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