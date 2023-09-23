A alimentação pode ajudar a combater a depressão? Especialista explica!

Além de contribuir para o bom funcionamento do corpo, uma alimentação adequada pode ajudar a combater e prevenir doenças como a depressão. Isso porque as vitaminas e minerais presentes em alimentos como folhas verdes e sementes ajudam na produção de serotonina, o hormônio responsável pelo bem-estar no cérebro. No quadro Vida Longa CBN desta semana, a nutricionista clínica funcional Juliana Chequer detalha a relação entre a alimentação e a depressão e dá dicas de quais alimentos podem ser incluídos na dieta. Ouça a conversa completa!