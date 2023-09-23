Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

A alimentação pode ajudar a combater a depressão? Especialista explica!

Vitaminas e minerais presentes nos alimentos ajudam na produção de serotonina, responsável pelo bem-estar

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:15

Publicado em 

23 set 2023 às 12:15
Salada, alimentação saudável
Alimentação saudável Crédito: Pixabay
Além de contribuir para o bom funcionamento do corpo, uma alimentação adequada pode ajudar a combater e prevenir doenças como a depressão. Isso porque as vitaminas e minerais presentes em alimentos como folhas verdes e sementes ajudam na produção de serotonina, o hormônio responsável pelo bem-estar no cérebro. No quadro Vida Longa CBN desta semana, a nutricionista clínica funcional Juliana Chequer detalha a relação entre a alimentação e a depressão e dá dicas de quais alimentos podem ser incluídos na dieta. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Juliana Chequer - 23-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados