70% dos idosos sofrem acidentes graves dentro de casa; saiba como prevenir riscos

O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, sofreu uma queda depois de tropeçar dentro de casa e foi internado em uma unidade hospitalar do Maranhão na última semana. O caso chama a atenção para o cenário da queda de idosos dentro de casa e sua alta taxa de incidência nos lares brasileiros. A Associação Médica Brasileira (AMB), por exemplo, estima que, anualmente, 50% da população com mais de 65 anos sofre com quedas e, 70% destas ocorrem dentro de casa. Entre as principais causas estão: diminuição da acuidade visual e queda na massa e força muscular devido à idade. O problema mais comum é a queda da própria altura (QPA), ou seja, quando a pessoa cai no próprio nível em que se encontra (o famoso tropeço). Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". O fisioterapeuta Fernando Marcarini fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!