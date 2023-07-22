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Vida Longa

70% dos idosos sofrem acidentes graves dentro de casa; saiba como prevenir riscos

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o fisioterapeuta Fernando Marcarini fala sobre o assunto

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 12:13

Publicado em 

22 jul 2023 às 12:13
Idosos em atividade física
Crédito: Yan Krukov I Pexels
O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, sofreu uma queda depois de tropeçar dentro de casa e foi internado em uma unidade hospitalar do Maranhão na última semana. O caso chama a atenção para o cenário da queda de idosos dentro de casa e sua alta taxa de incidência nos lares brasileiros. A Associação Médica Brasileira (AMB), por exemplo, estima que, anualmente, 50% da população com mais de 65 anos sofre com quedas e, 70% destas ocorrem dentro de casa. Entre as principais causas estão: diminuição da acuidade visual e queda na massa e força muscular devido à idade. O problema mais comum é a queda da própria altura (QPA), ou seja, quando a pessoa cai no próprio nível em que se encontra (o famoso tropeço). Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". O fisioterapeuta Fernando Marcarini fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Fernando Marcarini - 22-07-23.mp3

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