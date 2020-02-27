Vida espiritual sem intermediários

Capa do livro Terceirização da Fé Crédito: reprodução

Gurus espirituais, pastores que se autopromovem e líderes que utilizam o discurso da teoria da prosperidade têm crescido nos últimos anos, o que tornou a prática da nossa fé algo muito superficial. Este assunto é abordado por Tomás Camba no livro “Terceirização da Fé” ( Editora Mundo Cristão). O autor traz reflexões sobre como o mundo ao redor e nossas pequenas atitudes nos afastam da experiência definitiva com o espiritual.

Mas afinal, como não terceirizar a nossa fé em momentos tempestuosos e de pouco tempo disponível? Tomás nos elucida com alguns ensinamentos em sua obra. Confira o que ele diz:

Deixando de depender de gurus espirituais

Atualmente, temos a necessidade de recorrer a especialistas para tudo, mesmo quando a solução parece uma resposta simples e óbvia. “Claro que um especialista pode ser muito útil em situações delicadas, como em casos de saúde, mas levar essa prática para a vida espiritual pode ser um problema. Por isso, devemos nos tornar protagonistas da nossa fé e assumir a responsabilidade da nossa relação com o Eterno.”

A vida espiritual sem intermediário

Segundo o autor, podemos ter acesso ao Pai sem intermediários. É com essa passagem bíblica que Tomás ilustra que não há barreiras entre nós e a nossa fé. “Como em As Crônicas de Nárnia, o guarda-roupas está aberto para que possamos entrar e nos fascinar com a presença do Eterno. Ele nos abriu os olhos a fim de que possamos contemplá-lo, não apenas no partir do pão, mas todos os dias, em todos os momentos, em qualquer lugar”, diz o autor.

O amor vence todo o medo