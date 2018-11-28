Vereadores querem diminuir cargos de gabinete em Vitória

Câmara de Vitória: dois projetos de resolução querem diminuir os cargos comissionados da Casa. Crédito: Divulgação

Os vereadores Roberto Martins (PTB) e Mazinho dos Anjos (PSD) vão indicar à mesa diretora que vai assumir em janeiro um projeto de resolução que reduza de 15 para 10 os cargos comissionados em cada um dos 15 gabinetes da Câmara de Vitória. Se aprovado, serão 75 funções comissionadas a menos.

A economia

O projeto, que já foi apresentado uma vez pelo petebista, mas rejeitado pela atual mesa diretora, também indica a extinção de 30 dos 81 cargos comissionados da direção da Casa. Outros 40 seriam submetidos a concurso público. Roberto Martins calcula que a Câmara da Capital, que tem um orçamento anual de R$ 28 milhões, economizaria R$ 3,5 milhões com os cortes.

Mais um

Outro projeto de resolução, do vereador Max da Mata (PSDB), sugere a extinção de 75 cargos da mesa diretora do Legislativo

Não basta ser mãe...

Dona Simone, advogada e mãe de José Carlos Rizk, foi para as ruas ontem fazer campanha ao lado do filho, candidato vitorioso à presidência da OAB-ES pela Chapa 2.

Que fase...

Bete Rodrigues está em má fase: marqueteira de Ricardo Brum, o candidato da situação derrotado na OAB, ela também perdeu comandando o marketing das campanhas de César Colnago (PSDB), Aridelmo Teixeira (PTB), Jackeline Rocha (PT), Serjão Magalhães (PTB) e João Coser (PT).

Vitória homérica

A maior vitória de Rizk foi em Guarapari, onde ele obteve 80,5% dos votos.

Constatação

Os ventos da renovação, que começaram a soprar forte em outubro, varreram também a eleição da Ordem.

Continua, Eco101!

Ficou muito bonito e moderno o trecho duplicado de 4,5 quilômetros que a Eco101 entrega hoje em Ibiraçu. Bem que a concessionária poderia tomar gosto pela coisa e continuar duplicando toda a rodovia.

A farra continua

A Câmara de Vereadores de Ecoporanga deu R$ 2 mil de abono para seus servidores. Vem cá, a maioria dos municípios capixabas não está na pindaíba financeira?

Me engana...

Um deputado foi cumprimentar um conhecido: “Tudo bem?”. E o eleitor, cheio de euforia: “Tava ruim, mas agora melhorou”. E o parlamentar, ironizando: “Rapaz, o político aqui sou eu”. Riram juntos.

Duas promessas

O prefeito Audifax prometeu reformar o deque de madeira do Rio Jacaraípe e entregar tudo pronto em duas semanas. Prometeu também, até março, começar as obras da Praça Encontro das Águas.

Os nomes

Quatro nomes estão se apresentando para se candidatar a superintendente do Sebrae-ES: Pedro Rigo, José Eugênio Vieira (atual superintendente), Luiz Toniato e Paulo Meneguelli. A eleição será realizada em 13 de dezembro.

Os padrinhos

Votam os 13 membros do Conselho Deliberativo do Sebrae. Nos bastidores, dizem que Rigo é o candidato preferido de Casagrande e que José Eugênio, o de Paulo Hartung.

A lei exige

Para serem diplomados pelo TRE, os deputados têm que apresentar o Certificado de Reservista. Para ser candidato, o documento não foi necessário.

Incluído fora disso

Com a recusa de Ricardo Ferraço de integrar o secretariado, o PSDB não terá espaço no primeiro escalão do governo Casagrande.

Chegou!

Leitor encomendou um produto de uma empresa de São Paulo, no domingo à noite. A mercadoria chegou ontem, no começo da tarde, a Vila Velha. E daí? E daí que foi entregue diligentemente pelos Correios. Parabéns! Parabéns! Parabéns!

Sem barreiras

Treze produtores rurais de Domingos Martins receberão hoje o certificado que permite que suas agroindústrias possam vender seus produtos em todo o Estado. Segundo o Idaf, cerca de 30 estabelecimentos já conseguiram esse tipo de autorização.

Alô, eleitor!