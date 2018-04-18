Vereadores de Vitória apresentarão projeto para "mudar" Código Penal

Câmara Municipal de Vitória, onde será apresentado projeto inconstitucional sobre o Código Penal Crédito: Gazeta Online

Os vereadores de Vitória, de forma coletiva, vão apresentar um projeto de lei que torna mais rígido o Código Penal, numa tentativa de conter a criminalidade. Código Penal no Legislativo municipal? “Sabemos que é inconstitucional, que a mudança da legislação penal é atribuição do Congresso Nacional. Mas é uma forma de protesto, se ninguém faz, a gente faz”, discursa o presidente da Câmara, Vinícius Simões (PPS).

Será rejeitado

Simões admite que o projeto vai ser barrado pela Comissão de Constituição de Justiça da Câmara, mas, mesmo assim, diz considerar a ação válida: “O cidadão comum vem reclamando muito da violência e sempre nos cobra uma atitude. Essa iniciativa do Legislativo representa um ato simbólico”.

Ave, PH!

Está na agenda oficial: nesta sexta, às 16h, o governador Hartung estará disponível para receber felicitações pelo seu aniversário (que cai no sábado) no Palácio Anchieta. É prudente levar um banquinho. Deve ter fila.

Às origens

Enivaldo dos Anjos (PSD) está em São Paulo, onde fez uma cirurgia no olho direito. Dizem que o deputado, que quase se filiou ao PCdoB, quer voltar a ter uma visão melhor à direita.

Apenas um

Os tucanos capixabas respiram aliviados. A tão propalada debandada do partido foi pequena. Apenas um político com mandato – o deputado Sérgio Majeski – deixou a legenda.

Mais 500

Na famosa janela partidária, entre 7 de março e 7 de abril, o PSDB-ES recebeu 500 novos filiados. Agora, são 25 mil integrantes do partido no Espírito Santo.

Trabalha e desconfia

O prefeito Max Filho não está totalmente confiante nas informações que chegam a ele sobre a situação da estação de bombeamento do Sítio Batalha. Ele tem recorrido a pessoas mais próximas e fiéis para levantar os dados.

Unidos pela fé

A tradicional feijoada para São Jorge será neste domingo, às 17h, na quadra da Piedade. A escola de samba, que já foi abençoada por um padre, agora receberá a unção das mães de santo.

Samarco na estrada

Novo diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela encerrou ontem sua visita de dois dias ao Estado. Nesse período reuniu-se com o governador, secretários estaduais, prefeitos e lideranças empresariais.

Constatação 1

A CBF mudou para continuar tudo do jeito que está. #7x1

Constatação 2

O mar, que existe desde sempre, não invade nada.

Barulho em dobro

Fonte do setor aéreo diz que a moradora da Praia do Ribeiro que reclamou do barulho com a nova rota dos aviões deve se preparar: a situação vai piorar quando começar o novo caminho para pouso.

Câmara avançada

Quem acessa o item “Produção Legislativa” da Câmara de Vereadores de Guarapari encontra um link que leva a uma página pornô.

De olho

Lenise Loureiro deixou a Prefeitura de Vitória, mas a prefeitura não a deixou. A ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade, que é pré-candidata a deputada, continua presente nas principais inaugurações da PMV.

Ele merece!

O padre Ayrola comemorou ontem seu aniversário de 80 anos com uma missa na Igreja do Carmo.

No coração

Ex-professora de Roberto Carlos, a irmã Fausta Ramos, de 94 anos, que foi ao show do Rei em Vitória a convite dele, mora na casa das irmãs da Congregação de Jesus Cristo na Eucaristia, na Prainha, em Vila Velha.

Saiu

Dirigente estadual do PCdoB, Antônio Ramos Barbosa, que exercia um cargo comissionado na CDV, foi exonerado pelo prefeito Luciano Rezende (PPS).

Complicou

Outro dirigente comunista afirma que a exoneração de Ramos vai complicar a relação do partido com o prefeito e até com Renato Casagrande (PSB). “Nossa construção para governador estava indo por aí”, lamenta.

Vergonha

Pelo menos 1,5 mil livros emprestados não foram devolvidos à Biblioteca Municipal de Linhares. Que país é este, gente?

Alô, companheiros!