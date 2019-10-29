Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vereador quer limitar atividade dos malabaristas nas ruas
Leonel Ximenes

Vereador quer limitar atividade dos malabaristas nas ruas

Projeto de Leonil quer proibir uso de objetos com fogo, cortantes e pontiagudos nas vias de Vitória

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 09:46

Públicado em 

29 out 2019 às 09:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pelo projeto, uso de fogo pelos malabaristas nas ruas de Vitória seria proibido Crédito: G1
Está tramitando na Câmara de Vitória um projeto de lei do vereador Leonil (Cidadania) que proíbe que os malabaristas utilizem objetos cortantes, pontiagudos e de fogo nos semáforos e cruzamentos de ruas e avenidas da Capital. Se for aprovado, nada de artista popular cuspir labaredas de fogo e “engolir” facas e facões nas ruas.
Pelo projeto, os objetos dos artistas poderão ser até apreendidos pela fiscalização da Prefeitura de Vitória, após a tramitação do processo contra o “infrator”.
O vereador, da base do prefeito Luciano Rezende, diz que sua iniciativa não pretende acabar com o malabarismo nas ruas. “O projeto não impede a prática de malabarismo com objetos inofensivos às pessoas, mas é preciso uma fiscalização do Poder Público visando a combater acidentes”, pondera Leonil.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados