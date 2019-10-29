Vereador quer limitar atividade dos malabaristas nas ruas

Está tramitando na Câmara de Vitória um projeto de lei do vereador Leonil (Cidadania) que proíbe que os malabaristas utilizem objetos cortantes, pontiagudos e de fogo nos semáforos e cruzamentos de ruas e avenidas da Capital. Se for aprovado, nada de artista popular cuspir labaredas de fogo e “engolir” facas e facões nas ruas.
Pelo projeto, os objetos dos artistas poderão ser até apreendidos pela fiscalização da Prefeitura de Vitória, após a tramitação do processo contra o “infrator”.
O vereador, da base do prefeito Luciano Rezende, diz que sua iniciativa não pretende acabar com o malabarismo nas ruas. “O projeto não impede a prática de malabarismo com objetos inofensivos às pessoas, mas é preciso uma fiscalização do Poder Público visando a combater acidentes”, pondera Leonil.