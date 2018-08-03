Vereador quer liberar barba para os guardas de Vitória

Policial francês com barba: em alguns países da Europa, a lei permite. Crédito: Divulgação

O vereador Davi Esmael (PSB) não quer fazer barba, cabelo e bigode. Pelo menos a barba ele quer liberar para os agentes da Guarda Municipal de Vitória, que hoje só podem ter bigode. O socialista apresentou formalmente uma indicação ao prefeito Luciano Rezende (PPS) solicitando a revogação da portaria de 2007 que proíbe os pelos no rosto.

Um usa

“A pergunta que fazemos é se essa obrigação estética interfere no serviço prestado. Acredito que a regra mereça ser revista”, justifica o barbudo vereador. Segundo ele, um agente da Guarda está usando barba autorizado por decisão judicial.

Na Justiça

Integrantes do Psol vão interpelar judicialmente o arcebispo de Vitória, d. Luiz Mancilha, para que ele confirme ou não as acusações que fez ao partido, de que a legenda “é a favor da morte” por apoiar o aborto.

Na Justiça 2

Segundo a coluna apurou, dependendo da resposta do prelado, integrantes do partido pretendem mover outros processos contra d. Luiz. O Psol também promete denunciar o caso à Justiça Eleitoral.

Tem alguém aí?

Quem consultou o site e as redes sociais da Rodosol ontem para saber o motivo do caos na Terceira Ponte ficou na mão. No portal, as “últimas notícias” eram de 29 de junho; no Twitter da concessionária, a última atualização foi em 22 de julho.

De Colatina para o mundo

Nesta segunda-feira o prefeito de Colatina viaja para os EUA onde vai dar uma palestra na Universidade Harvard. Sérgio Meneguelli falará sobre sua gestão e trajetória política no “Brazilian International Live Conference”, no dia 11.

De Colatina para o mundo 2

Meneguelli, que não fala inglês, vai acompanhado por Daniel Dalla, diretor-presidente do Sanear, que será seu intérprete. O prefeito, que pagou do próprio bolso suas passagens (em seis vezes no cartão), vai distribuir nos EUA algumas camisas “Eu amo Colatina”, sua marca registrada.

Terra alheia

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), está fazendo uma enquete em suas redes sociais sobre a possibilidade de instalar um bondinho entre O Frade e a Freira. Só um problema: o monumento natural fica em outra cidade, Itapemirim.

É nosso

Se bem que nada a estranhar na ação do prefeito da Capital Secreta: os socialistas gostam mesmo de socializar – a propriedade alheia.

Fazer o bem faz bem

Um casal de mendigos pediu comida numa churrascaria de Bento Ferreira na última quinta. Foram atendidos pelo garçom, sentaram-se à mesa e foram servidos com fartura. Tudo de graça. Agradeceram e saíram.

Prioridade das baratas

Leitora da coluna conta que nesta semana ela e uma senhora tiveram que ceder seus lugares no Transcol 536 a uma “comitiva” de baratas: “Foram cinco avistadas, dessas pequenas. Nos levantamos para que ficassem mais à vontade”.

Menos é menos

Outro leitor sugere que, a exemplo do que acontece na Terceira Ponte, a Rodosol passe a cobrar o pedágio na Rodovia do Sol em apenas uma direção. Segundo ele, o custo da concessionária iria cair e o valor do pedágio poderia ser mais barato.

Qual destes milagres pode acontecer?

A ( ) O PT vai parar de dizer “foi golpe”;

B ( ) Bolsonaro vai descobrir que teve escravidão e ditadura no Brasil;

C ( ) Os terminais do Transcol vão deixar o estado terminal;

D ( ) O auxílio-moradia vai ser dado a quem não tem moradia;

E ( ) Os supermercados capixabas vão abrir aos domingos.

Decolou

Quem diria, o Aeroporto de Vitória foi escolhido um dos melhores do país. Bem, conseguimos desenterrar essa cabeça de burro, após muitos anos de sofrimento. Agora falta a duplicação da 101 e da 262, a Leste-Oeste, a Leitão da Silva, o Contorno do Mestre Álvaro, o Cais das Artes...

Atletas do álcool

No dia 25 será realizada a 3ª Caminhada Alcoológica de Iconha. No roteiro, de sete quilômetros de estrada, estão 19 bares.





Tucanos criativos

O PSDB capixaba é caso para a Ciência Política estudar melhor. Durante cinco meses, o partido será governo e oposição a si mesmo.

Alô, eleitor!

Está entendendo alguma coisa?