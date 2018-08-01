Vereador do PSB admite conciliação com chapa do PPS

Câmara Municipal de Vitória, onde será apresentado projeto inconstitucional sobre o Código Penal. Crédito: Gazeta Online

O vereador Nathan Medeiros, do PSB, já admite à coluna: a ordem é buscar a conciliação das duas chapas inscritas na disputa pelo comando da Mesa Diretora da Câmara de Vitória. "Sim. Nossa chapa está em constante diálogo com a chapa do prefeito. Estamos buscando uma composição."

"Composição", a propósito, é o substantivo mais repetido pelo vereador (veja entrevista completa abaixo).

Nathan integra a chapa encabeçada pelo vereador Cleber Felix (PP), o Clebinho, como candidato ao cargo de 3º secretário da Mesa. Registrada na última quinta-feira (26), essa chapa conta com o apoio de oito dos 15 vereadores da Capital. Entre os seus membros, há integrantes da base do prefeito Luciano Rezende (PPS), como o próprio Clebinho, o próprio Nathan e o outro vereador do PSB, Davi Esmael.

Em reação, ainda na última quinta-feira, a tropa de choque de Luciano na Câmara inscreveu outra chapa, formada pelos sete vereadores restantes (incluindo os quatro do PPS), encabeçada por Leonil (PPS) e apoiada pelo prefeito.

A presença dos dois vereadores do PSB na chapa não oficial desencadeou, nos últimos dias, uma crise considerável entre o partido de Renato Casagrande e o de Luciano, com reflexos na eleição estadual (são aliados de primeira hora no cenário político capixaba).

Desde então, tem sido colocada em marcha uma verdadeira "operação abafa", com a participação direta do próprio Casagrande, entre outros dirigentes municipais e estaduais do PSB. Nathan admite que ouviu do próprio Casagrande pedido para buscar uma "composição", para "manter o diálogo com o PPS" e construir uma "Câmara harmônica".

"O intuito da conversa (com os dirigentes do PSB) é nós tornarmos a Câmara a mais harmônica possível, tentando compor e entendendo as alianças eleitorais que existem", relata Nathan.

Ele já admite até uma composição visando à construção de chapa única no dia 15 de agosto, data para a qual está marcada a votação da Mesa que conduzirá a Câmara no biênio 2019-2020. "É possível, sim."

Nathan está em seu primeiro mandato, tendo sido eleito em 2016 pelo PSB. Na Câmara, até aqui, tem tido atuação relativamente discreta. Agora, por força maior, pode ser alçado a "protagonista acidental" dessa disputa, já que seu voto pode ser decisivo para a formação da maioria para um dos lados na eleição interna. Ele se diz pré-candidato a deputado federal em outubro.

VEJA A ENTREVISTA

O senhor se mantém firme na chapa de Clebinho ou pode reconsiderar sua posição?

Na verdade nossa chapa está em constante diálogo com a chapa do prefeito. E na verdade nós não somos oposição, ao contrário do que se tem dito por aí. Tanto que, na semana passada, estivemos com o prefeito. Somos base. Não tem racha nenhum.

Então o senhor admite buscar algum tipo de composição com a chapa do PPS?

Sim, estamos dialogando. E todas as possibilidades são possíveis (sic).

Dirigentes do PSB, incluindo Renato Casagrande, já o procuraram para falar sobre a situação entre Câmara e Prefeitura de Vitória? Qual foi o tom da conversa? Fizeram algum pedido ao senhor?

Sim. O intuito da conversa é nós tornarmos a Câmara a mais harmônica possível, tentando compor e entendendo as alianças eleitorais que existem

O próprio Casagrande conversou com o senhor?

Sim, conversamos. Ele, o Tyago Hoffmann (secretário especial do PSB) e o Juarez Vieira (presidente do partido em Vitória).

Casagrande lhe fez algum pedido direto?

Sim. O pedido de tentarmos criar uma Câmara a mais harmônica possível. E, nessas composições, que nós pudéssemos ouvir todos os lados e buscar uma composição até o dia 15.

Isso significa chapa única?

Pode ser, sim. É uma opção.

Mas e se até o dia 15 essa composição não tiver sido possível, o senhor pode mudar de lado e votar com a chapa do PPS?