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Vitor Vogas

Vereador do PSB admite conciliação com chapa do PPS

Nathan Medeiros diz que houve pedido de Casagrande para levar em conta "alianças eleitorais" na disputa da Câmara de Vitória

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 14:05

Públicado em 

01 ago 2018 às 14:05
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Câmara Municipal de Vitória, onde será apresentado projeto inconstitucional sobre o Código Penal. Crédito: Gazeta Online
O vereador Nathan Medeiros, do PSB, já admite à coluna: a ordem é buscar a conciliação das duas chapas inscritas na disputa pelo comando da Mesa Diretora da Câmara de Vitória. "Sim. Nossa chapa está em constante diálogo com a chapa do prefeito. Estamos buscando uma composição."
"Composição", a propósito, é o substantivo mais repetido pelo vereador (veja entrevista completa abaixo).
Nathan integra a chapa encabeçada pelo vereador Cleber Felix (PP), o Clebinho, como candidato ao cargo de 3º secretário da Mesa. Registrada na última quinta-feira (26), essa chapa conta com o apoio de oito dos 15 vereadores da Capital. Entre os seus membros, há integrantes da base do prefeito Luciano Rezende (PPS), como o próprio Clebinho, o próprio Nathan e o outro vereador do PSB, Davi Esmael.
Em reação, ainda na última quinta-feira, a tropa de choque de Luciano na Câmara inscreveu outra chapa, formada pelos sete vereadores restantes (incluindo os quatro do PPS), encabeçada por Leonil (PPS) e apoiada pelo prefeito.
A presença dos dois vereadores do PSB na chapa não oficial desencadeou, nos últimos dias, uma crise considerável entre o partido de Renato Casagrande e o de Luciano, com reflexos na eleição estadual (são aliados de primeira hora no cenário político capixaba).
Desde então, tem sido colocada em marcha uma verdadeira "operação abafa", com a participação direta do próprio Casagrande, entre outros dirigentes municipais e estaduais do PSB. Nathan admite que ouviu do próprio Casagrande pedido para buscar uma "composição", para "manter o diálogo com o PPS" e construir uma "Câmara harmônica".
"O intuito da conversa (com os dirigentes do PSB) é nós tornarmos a Câmara a mais harmônica possível, tentando compor e entendendo as alianças eleitorais que existem", relata Nathan.
Ele já admite até uma composição visando à construção de chapa única no dia 15 de agosto, data para a qual está marcada a votação da Mesa que conduzirá a Câmara no biênio 2019-2020. "É possível, sim."
Nathan está em seu primeiro mandato, tendo sido eleito em 2016 pelo PSB. Na Câmara, até aqui, tem tido atuação relativamente discreta. Agora, por força maior, pode ser alçado a "protagonista acidental" dessa disputa, já que seu voto pode ser decisivo para a formação da maioria para um dos lados na eleição interna. Ele se diz pré-candidato a deputado federal em outubro.
VEJA A ENTREVISTA
O senhor se mantém firme na chapa de Clebinho ou pode reconsiderar sua posição?
Na verdade nossa chapa está em constante diálogo com a chapa do prefeito. E na verdade nós não somos oposição, ao contrário do que se tem dito por aí. Tanto que, na semana passada, estivemos com o prefeito. Somos base. Não tem racha nenhum.
Então o senhor admite buscar algum tipo de composição com a chapa do PPS?
Sim, estamos dialogando. E todas as possibilidades são possíveis (sic).
Dirigentes do PSB, incluindo Renato Casagrande, já o procuraram para falar sobre a situação entre Câmara e Prefeitura de Vitória? Qual foi o tom da conversa? Fizeram algum pedido ao senhor?
Sim. O intuito da conversa é nós tornarmos a Câmara a mais harmônica possível, tentando compor e entendendo as alianças eleitorais que existem
O próprio Casagrande conversou com o senhor?
Sim, conversamos. Ele, o Tyago Hoffmann (secretário especial do PSB) e o Juarez Vieira (presidente do partido em Vitória).
Casagrande lhe fez algum pedido direto?
Sim. O pedido de tentarmos criar uma Câmara a mais harmônica possível. E, nessas composições, que nós pudéssemos ouvir todos os lados e buscar uma composição até o dia 15.
Isso significa chapa única?
Pode ser, sim. É uma opção.
Mas e se até o dia 15 essa composição não tiver sido possível, o senhor pode mudar de lado e votar com a chapa do PPS?
Não, a gente está dialogando, buscando uma composição. Não acho que chegaremos a essa situação tão extremada.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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