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  • Veja quanto a comitiva do governador do ES recebeu de diárias em Portugal
Leonel Ximenes

Veja quanto a comitiva do governador do ES recebeu de diárias em Portugal

Os dois secretários e o diretor-presidente da Fapesp, que acompanham Casagrande, receberam, juntos, R$ 40 mil de auxílio

Públicado em 

05 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ontem (4), Casagrande assinou um acordo de cooperação com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio Crédito: Governo do Estado
O governador Renato Casagrande está em Portugal, acompanhado de assessores, para participar do Web Summit Lisboa 2019, uma conferência internacional sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo em Lisboa.
Os três auxiliares do governo, segundo o Portal da Transparência, estão recebendo diárias que, juntas, chegam a R$ 40 mil. A justificativa das autoridades para a solicitação da ajuda de custo foi a mesma: pagamento de oito diárias e meia para a participação no evento na capital portuguesa.
O maior valor foi destinado ao secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, que recebeu R$ 14.113,10, e à  secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel de Alvarez, que recebeu a mesma quantia. O segundo foi para o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito (Fapes), Denio Rebello Arantes, que recebeu R$ 11.781,10. 
As despesa com passagens, hospedagens e alimentação do governador serão ressarcidas pela Casa Militar quando ele voltar  da viagem a Portugal, mediante comprovação de gastos. A primeira-dama, Virgínia Casagrande, que acompanha o marido,  pagou as despesas do seu próprio bolso, segundo o secretário  Tyago Hoffmann.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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