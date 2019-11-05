Veja quanto a comitiva do governador do ES recebeu de diárias em Portugal

Ontem (4), Casagrande assinou um acordo de cooperação com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio Crédito: Governo do Estado

O governador Renato Casagrande está em Portugal, acompanhado de assessores, para participar do Web Summit Lisboa 2019, uma conferência internacional sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo em Lisboa.

Os três auxiliares do governo, segundo o Portal da Transparência, estão recebendo diárias que, juntas, chegam a R$ 40 mil. A justificativa das autoridades para a solicitação da ajuda de custo foi a mesma: pagamento de oito diárias e meia para a participação no evento na capital portuguesa.

O maior valor foi destinado ao secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, que recebeu R$ 14.113,10, e à secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel de Alvarez, que recebeu a mesma quantia. O segundo foi para o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito (Fapes), Denio Rebello Arantes, que recebeu R$ 11.781,10.

As despesa com passagens, hospedagens e alimentação do governador serão ressarcidas pela Casa Militar quando ele voltar da viagem a Portugal, mediante comprovação de gastos. A primeira-dama, Virgínia Casagrande, que acompanha o marido, pagou as despesas do seu próprio bolso, segundo o secretário Tyago Hoffmann.