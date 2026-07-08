AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Veja como votar em trânsito
De olho nas urnas

Veja como votar em trânsito

O voto em transito é um direto do eleitor que esqueceu de transferir o título ou que vai estar fora do seu local de votação no dia da eleição

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:07
Para o eleitor que esqueceu de transferir o título ou que vai estra fora do seu local de votação no dia da eleição,  até dia 18 de agosto é possível pedir o voto em trânsito, mas você sabe o que é isso?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viralizou: Atleta finge ser zelador e faz pegadinha em academias do ES
Suzano na Capital
Por que a Receita Federal está de olho no seu Pix? Veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados