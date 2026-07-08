Veja como votar em trânsito

Para o eleitor que esqueceu de transferir o título ou que vai estra fora do seu local de votação no dia da eleição, até dia 18 de agosto é possível pedir o voto em trânsito, mas você sabe o que é isso?
Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07
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