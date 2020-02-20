Veja como limpar a grelha da churrasqueira de duas formas diferentes

Amônia e até pão velho podem te ajudar na missão de limpar a grelha e os espetos. Crédito: Pinterest

Churrasco na grelha hummm... É de dar água na boca, né? Tudo que a gente coloca na grelha da churrasqueira fica um escândalo de gostoso: legumes, queijo, abacaxi, asinha de frango, linguiça e, claro, um bom pedaço de carne.

Apesa das delícias, vejo muita gente reclamando que limpar a grelha é chato, difícil e trabalhoso. Os vegetais grudam, a gordura da carne queima e tembém acaba grudando, além de o açúcar da fruta caramelizar e não sair tão facilmente. Enfim, tudo gruda na grelha e os resíduos queimados são a grande reclamação da galera que ama fazer churrasco.

Pois bem, não se desespere, pegue um pedaço de pão e resolva seu problema.

Como assim pão? Pão só se for para fazer pão de alho, Lucy! Sabe de nada inocente, pão velho ajuda a limpar a churrasqueira de um jeito bem fácil e simples!

Como fazer a limpeza da grelha usando pão dormido

Depois que a grelha esfriar, leve para o tanque ou para pia;

Pegue um pão bem duro e use para escovar a grelha;

Continue escovando a grelha com o pão;

A medida que vai escovando, o pão vai se desfazendo e dependendo do tamanho da grelha você vai precisar de 2 pães. Faça o procedimento dos dois lados da grelha;

Depois lave com esponja e detergente.

Observações:

O pão deve estar velho e bem duro;

Não lave a grelha antes de escovar com o pão;

Lembre-se: só higieniza a grelha quando ela estiver fria.

Como fazer a limpeza da grelha - e os espetos- usando o método da amônia

Junte a grelha e os espetos e coloca dentro de um saco de lixo grande;

Coloque 4 colheres de amônia líquida (aquela de farmácia) dentro do saco;

Feche o saco, amarre e deixe por no mínimo 24 horas. A intenção é deixar tudo abafado. Se quiser, pode deixar o saco no sol por um período;

Passadas as 24 horas, abra o saco com cuidado, fique do lado oposto da abertura do saco, pois a amônia é volátil e tem cheiro forte;

Retire grelha e espetos do saco e lave com detergente e esponja;

A amônia irá amolecer a gordura e sua remoção na hora da lavagem será bem mais fácil.