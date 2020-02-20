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Dica da Lucy

Veja como limpar a grelha da churrasqueira de duas formas diferentes

A partir de agora, fazer churrasco vai ficar ainda mais divertido sem aquela trabalheira para limpar a grelha e os espetos depois do evento ou da social com os amigos e famíla

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 14:20

Públicado em 

20 fev 2020 às 14:20
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Amônia e até pão velho podem te ajudar na missão de limpar a grelha e os espetos. Crédito: Pinterest
Churrasco na grelha hummm... É de dar água na boca, né? Tudo que a gente coloca na grelha da churrasqueira fica um escândalo de gostoso: legumes, queijo, abacaxi, asinha de frango, linguiça e, claro, um bom pedaço de carne.
Apesa das delícias, vejo muita gente reclamando que limpar a grelha é chato, difícil e trabalhoso. Os vegetais grudam, a gordura da carne queima e tembém acaba grudando, além de o açúcar da fruta caramelizar e não sair tão facilmente. Enfim, tudo gruda na grelha e os resíduos queimados são a grande reclamação da galera que ama fazer churrasco.
Pois bem, não se desespere, pegue um pedaço de pão e resolva seu problema.
Como assim pão? Pão só se for para fazer pão de alho, Lucy! Sabe de nada inocente, pão velho ajuda a limpar a churrasqueira de um jeito bem fácil e simples!

Como fazer a limpeza da grelha usando pão dormido

  • Depois que a grelha esfriar, leve para o tanque ou para pia;

  • Pegue um pão bem duro e use para escovar a grelha;

  • Continue escovando a grelha com o pão;

  • A medida que vai escovando, o pão vai se desfazendo e dependendo do tamanho da grelha você vai precisar de 2 pães. Faça o procedimento dos dois lados da grelha;

  • Depois lave com esponja e detergente.

Observações:

  • O pão deve estar velho e bem duro;

  • Não lave a grelha antes de escovar com o pão;

  • Lembre-se: só higieniza a grelha quando ela estiver fria.

Como fazer a limpeza da grelha - e os espetos- usando o método da amônia

  • Junte a grelha e os espetos e coloca dentro de um saco de lixo grande;

  • Coloque 4 colheres de amônia líquida (aquela de farmácia) dentro do saco;

  • Feche o saco, amarre e deixe por no mínimo 24 horas. A intenção é deixar tudo abafado. Se quiser, pode deixar o saco no sol por um período;

  • Passadas as 24 horas, abra o saco com cuidado, fique do lado oposto da abertura do saco, pois a amônia é volátil e tem cheiro forte;

  • Retire grelha e espetos do saco e lave com detergente e esponja;

  • A amônia irá amolecer a gordura e sua remoção na hora da lavagem será bem mais fácil.

Gostou das dicas? Agora fazer churrasco será ainda melhor!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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