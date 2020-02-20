Veja como limpar a grelha da churrasqueira de duas formas diferentes

Como fazer a limpeza da grelha usando pão dormido
Depois que a grelha esfriar, leve para o tanque ou para pia;
Pegue um pão bem duro e use para escovar a grelha;
Continue escovando a grelha com o pão;
A medida que vai escovando, o pão vai se desfazendo e dependendo do tamanho da grelha você vai precisar de 2 pães. Faça o procedimento dos dois lados da grelha;
Depois lave com esponja e detergente.
O pão deve estar velho e bem duro;
Não lave a grelha antes de escovar com o pão;
Lembre-se: só higieniza a grelha quando ela estiver fria.
Como fazer a limpeza da grelha - e os espetos- usando o método da amônia
Junte a grelha e os espetos e coloca dentro de um saco de lixo grande;
Coloque 4 colheres de amônia líquida (aquela de farmácia) dentro do saco;
Feche o saco, amarre e deixe por no mínimo 24 horas. A intenção é deixar tudo abafado. Se quiser, pode deixar o saco no sol por um período;
Passadas as 24 horas, abra o saco com cuidado, fique do lado oposto da abertura do saco, pois a amônia é volátil e tem cheiro forte;
Retire grelha e espetos do saco e lave com detergente e esponja;
A amônia irá amolecer a gordura e sua remoção na hora da lavagem será bem mais fácil.