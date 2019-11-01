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Leonel Ximenes

Veja a lista dos 19 municípios onde não houve homicídios no ES

Em Alfredo  Chaves, no Sul do Estado, não ocorre um assassinato há cinco anos

Públicado em 

01 nov 2019 às 16:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O bucolismo e a tranquilidade de Alfredo Chaves, no Sul do Estado Crédito: Divulgação
Dos 78 municípios capixabas, 19 não tiveram registro de homicídio neste ano. A maior parte são cidades de pequeno porte localizadas nas regiões Serrana e Sul do Estado. Constam da “lista do bem” dois municípios da região Norte e outros dois no Noroeste.
Em Alfredo Chaves, no Sul do Estado, não há ocorrências de assassinatos há cinco anos. É melhor índice do Estado.  Confira onde a paz vem reinando:
Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Iconha, Irupi, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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