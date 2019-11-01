Veja a lista dos 19 municípios onde não houve homicídios no ES

Dos 78 municípios capixabas, 19 não tiveram registro de homicídio neste ano. A maior parte são cidades de pequeno porte localizadas nas regiões Serrana e Sul do Estado. Constam da “lista do bem” dois municípios da região Norte e outros dois no Noroeste.
Em Alfredo Chaves, no Sul do Estado, não há ocorrências de assassinatos há cinco anos. É melhor índice do Estado. Confira onde a paz vem reinando:
Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Iconha, Irupi, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.