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Renata Rasseli

Vanessa da Mata canta no Natal de Encantos em Vitória

A cantora  é a convidada especial do Natal de Encantos 2019, no dia 14 de dezembro, na Praça do Papa

Públicado em 

10 dez 2019 às 05:52
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vanessa da Mata Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata
Um dos ícones da MPB, Vanessa da Mata, será a convidada especial do Natal de Encantos 2019, no próximo dia 14, a partir das 20 horas, na Praça do Papa. Vanessa já lançou sete álbuns e dois DVDs ao vivo e vem celebrar o Natal com os capixabas relembrando os seus maiores sucessos. O Natal de Encantos traz em 2019 o tema “Ciclos que transformam o amanhã” e inspira atitudes concretas para que possamos mudar o rumo do planeta em direção a um futuro promissor com mais amor, compreensão e harmonia.
A programação Natal de Encantos é totalmente gratuita e vai trazer também os cantores capixabas Jeremias Reis, Natércia Lopes, Meire Normas; a catarinense Carla Domingues e a bailarina Liana Vasconcellos. O evento conta com a regência do maestro Helder Trefzger e diversos corais. A realização do evento é da COES – Companhia de Ópera do ES e do Ministério da Cidadania por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Felipe Finamore e sua Fernanda: noite de parabéns pra você na Praia de Camburi  Crédito: Mônica Zorzanelli
Patricia Abaurre e Bruno Moulin: no aniversário de Felipe Finamore Crédito: Mônica Zorzanelli
José Braz Neto e Alyne Cury: celebrando Felipe Finamore Crédito: Mônica Zorzanelli
Luiz Bevilacqua e Letícia Finamore Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTO DE LIVRO

A nutricionista oncológica Olívia de Podestá e o chef Juarez Campos: NO lançamento do livro "Faça sentido, faça sabor", em Santa Lúcia. Crédito: Vitór Machado

ABERTURA

Edmilson Varejão Jr. recebe convidados nesta terça-feira para abertura de sua nova Meatpack, na rua Affonso Cláudio, na Praia do Canto. Nesta nova fase da sua boutique de carnes, além do novo ambiente, assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo, Edmilson lança um novo cardápio, incluindo uma carta de sobremesas desenvolvida por Flávia Gama.

LANÇAMENTO

Paulo Gottardi lança nesta terça-feira (10) com exclusividade o Espaço Spicy, que terá a linha americana de utensílios domésticos queridinha dos brasileiros, a partir das 16h, na Praia do Canto.

FESTA DO CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ DE VITÓRIA

Marcio Cândido Ferreira e Jorge Nicchio: na festa do CCCV Crédito: Cacá Lima
Andrea Paula Michelini e Franco Bortoluzzi Crédito: Cacá Lima
Clarimar, Rachel e Fabinho Coser Crédito: Cacá Lima
Henrique Tristão, Alison Cerutti, Tatiana Tristão, Leila e Sérgio Tristão Crédito: Cacá Lima

ECONOMIA CIRCULAR

A economia circular tem sido objeto de atenção nos principais fóruns de governança global (G7 e G20) e nas decisões estratégicas das empresas. O Brasil enfrenta, no entanto, desafios institucionais para incluir novos modelos de negócios no processo produtivo. É preciso avaliar o potencial de inserção de práticas circulares na economia, identificar os obstáculos para a implementação dessa agenda e agir para viabilizá-la.
Nesse sentido, a Federação das Indústrias do Espírito Santo realiza no próximo dia 11 de dezembro, o Seminário de Economia Circular, na Findes, em Vitória. O evento promoverá um debate sobre a adoção de princípios de circularidade e o desenvolvimento de novos mercados e cadeias produtivas para a indústria do futuro. Segundo o executivo do Conselho Temático de Micro e Pequenas empresas da Findes (Compem), Ernesto Bassini, a economia circular apresenta várias oportunidades de negócios. “Ela possibilita ainda a transformação dos tradicionais modelos de conceber, produzir e utilizar insumos e produtos, em todos os níveis das cadeias produtivas.

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PRESENÇA

O advogado Luiz Cláudio Allemand participa, nos dias 16 e 17, da última reunião do ano do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília. O capixaba foi designado para representar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no triênio 2019/2021.

BAZAR

Primeiro restaurante chinês, o  Lai, que fechou as portas em agosto, está realizando um bazar de objetos, porcelanas e roupas de seu acervo. Funciona até o dia 22 de dezembro, às quintas e sextas, das 16 às 20h, e aos sábados, de 9 às 17h, em Jardim da Penha. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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