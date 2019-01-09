"Vamos cuidar das escolas, local que evita as prisões", diz leitor

As unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha, estão entre as que apresentam superlotação Crédito: Carlos Alberto Silva

A situação do sistema carcerário no Estado, com quase 9 mil detentos a mais que o número de vagas nos presídios, mobilizou o governo Casagrande a formar uma força-tarefa para encontrar soluções para o problema. Muitos leitores se manifestaram, confira abaixo algumas opiniões. , mobilizou o governo Casagrande a formar uma força-tarefa para encontrar soluções para o problema. Muitos leitores se manifestaram, confira abaixo algumas opiniões.

Vamos cuidar dos hospitais e postos de saúde, locais para onde vamos mesmo sendo inocentes. Vamos cuidar das escolas, local que evita que caiamos nas penitenciárias. Sobre as prisões, a privatização é um bom caminho para amenizar, mas o Brasil adora a coisa pública, fábrica de corrupção.

Beto Bernardi

Solução?!?!

– Construir mais presídios;

- Auditar o sistema carcerário para liberar quem já cumpriu a pena.

Giovani Do Nascimento Abranches

Isso é um reflexo do péssimo governo, que sabe muito cobrar impostos, mas não incentivar o empresário a abrir novos postos de trabalho. Eu me pergunto, guando vão surgir irmãos de verdade, que se preocupam com seu próximo?

Edson Biazatti

É fácil julgar os erros dos outros!! Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Falam assim porque não tem um preso na família. E, Deus ajude, que nunca tenham.

Gilvanete Silva de Carvalho

Força-tarefa para acabar com a superlotação dos hospitais ele não faz.

Gleidson Alves

Força-tarefa para soltar criminosos? Foi isso mesmo que eu li? Precisa de uma politica séria de segurança pública, aumento de número de presídios, prender os criminosos soltos por aí... tenham responsabilidade.

Bruno Falce

Não vejo eles falarem que nos presídios de condenados não temos rebelião há uns 10 anos, ou seja, ficou tudo sob controle, e a grande maioria dos presídios são modelos americanos, alta tecnologia.

André Ribeiro

Nossas leis são fracas e arcaicas, por isso a superlotação. É a fragilidade das leis que está gerando isso. Se tivéssemos penas rígidas, severas, nossos presídios não seriam assim.

Luiz Carlos Conti

Gente é simples, é só fazer um diagnóstico do que está a acontecendo e qual modelo de Gestão que está sendo aplicada, onde está o erro.