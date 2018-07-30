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  • Vale e governo do ES voltam a negociar investimentos para a ferrovia
Beatriz Seixas

Vale e governo do ES voltam a negociar investimentos para a ferrovia

Reunião está marcada para sexta-feira (03)

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 13:22

Públicado em 

30 jul 2018 às 13:22
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia Vitória-Minas: governo do Estado e Vale tentam chegar a um acordo sobre investimentos Crédito: Arquivo
Representantes do governo do Estado e da Vale têm uma nova reunião marcada para discutirem os investimentos no trecho capixaba da ferrovia EF-118, que vai ligar Vitória a Presidente Kennedy.
No encontro, que será na sexta-feira (03/08) às 10 horas, no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung vai receber o diretor de Relações Institucionais da mineradora, Luiz Eduardo Osorio. O objetivo é debater alternativas para a construção da malha férrea como contrapartida pela renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).
Depois de o tema ter ido parar na Justiça, a Vale propôs ao Espírito Santo participar da realização do projeto com cerca de R$ 1,4 bilhão em créditos que a empresa tem de ICMS com o Estado da Lei Kandir. Desse total, cerca de R$ 1 bi é referente ao crédito acumulado, e os demais R$ 400 milhões viriam a partir de créditos a serem produzidos nos próximos cinco anos.
Essa solução foi bem recebida pelo governo do Estado, mas as partes ainda precisam alinhar diversos pontos como o cálculo exato desses créditos do ICMS, de onde virá o restante do dinheiro a ser investido na EF-118, e ainda quem será o responsável pela construção da estrada de ferro.
ALERTA
Ainda sobre a crise da ferrovia, o Ministério Público Federal (MPF) alertou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme informações do Jornal Valor Econômico, que poderá contestar judicialmente a renovação antecipada das concessões de ferrovias caso não sejam observados pelo menos 11 aspectos relativos aos procedimentos, questões técnicas, análise de vantajosidade e quitação de passivos pelas empresas no âmbito dos processos.
Para o governador Paulo Hartung, a manifestação do MPF segue a linha do que o Estado já vem contestando - o fato de o investimento da renovação antecipada da EFVM acontecer no Centro-Oeste e não no Espírito Santo - e dá força para os argumentos que foram apresentados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) na Justiça.
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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