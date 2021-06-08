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CBN e a Família

Vai dar 'treta'? Diferença de idade pode impactar relação entre irmãos

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:41

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:41
Adriana Müller fala sobre a relação entre irmãos que possuem diferença de idade
Adriana Müller fala sobre a relação entre irmãos que possuem diferença de idade Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e a Família", Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre um tema que desperta dúvidas, principalmente, entre os pais: será que a diferença de idades entre os filhos pode ser um fator determinante no andamento do relacionamento deles? Como essa relação pode ser afetada pelo fator idade? Se a diferença de idade ideal entre os filhos é uma dúvida que costuma atormentar a cabeça de mães e pais que desejam aumentar a família, Adriana tem as orientações completas sobre o assunto. "Importante observar que quanto maior a diferença de idade, as crianças entram em ciclos de desenvolvimentos diferentes. Quanto menor, isso acontece em conjunto". Ouça a conversa!
CBN e a Família - 08/06/2021

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