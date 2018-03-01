"Vá ganhar dinheiro com outra coisa", diz leitora sobre Lama Cirúrgica

Os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson Alves são investigados pela Operação Lama Cirúrgica, deflagrada em janeiro deste ano. Nesse esquema, materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos. Dois médicos foram presos preventivamente pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), na manhã de quarta-feira (28), em Vitória., deflagrada em janeiro deste ano. Nesse esquema, materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos.

A notícia gerou forte repercussão entre os leitores do Gazeta Online, especialmente pelo fato de os suspeitos serem médicos. Em nossa página no Facebook, várias pessoas mostraram indignação. “Eles juraram cuidar da saúde dos pacientes, daí se corrompem em nome da riqueza”, comentou a internauta Orliceia de Oliveira Loureiro.

Confira outros comentários:

Pessoas assim, que não respeitam as leis e se esqueceram do juramento de salvar vidas, têm que trocar de atividade... vá “ganhar dinheiro” com outra coisa!! Que decepção!! Estamos rodeados de fraudes, golpes... é muita roubalheira!!!

Maria Da Penha Biancardi

Eu fico imaginando que esses médicos (não estou generalizando) gastam 6 anos se matando de estudar e depois mais alguns anos fazendo especializações para depois jogar a carreira no lixo! Difícil de entender, né?

Gleidson Passos

Que sejam severamente punidos! Com todo o rigor da lei!

Ricardo Louzada

Que vergonha. Estudaram tanto para isso. E ainda fizeram o juramento de hipócrita (ops! Hipócrates).

Humberto Santos

Muito triste, eles juraram cuidar da saúde dos pacientes, daí se corrompem em nome da riqueza, colocando em risco os pacientes. Se eles são culpados, têm que pagar e, se possível, perder o direito de exercer a profissão.

Orliceia de Oliveira Loureiro

Quantos não devem ter morrido com a reutiluzação desses materiais. Como se explica a infeção generalizada que mata todo dia? Está aí uma grande probabilidade. A ganância leva o homem à ruína, veja o caso desses dois médicos, sem respeito pela vida do próximo.

Marilza Santos da Silva

Pena que não vai demorar para estarem novamente nos hospitais... Triste realidade do Brasil. No mínimo deveriam perder o direito de exercer a medicina.

Rose Mendes

Nossa! Imagino as pessoas que fizeram cirurgia com materiais reutilizados por essa gente mau-caráter! Risco de vida que correram! Cadê o juramento de praticar a Medicina com honestidade?

Betânia Zardin B

Hoje em dia no Brasil as pessoas estudam para prejudicar os outros!

Gabriel Souza

Viu! Jogaram vários anos de estudos no lixo! Mas, aqui é Brasil! Daqui uns dias estão cometendo os mesmos erros!

Dione Maria Oliveira

Que vergonha! Estudaram tanto pra irem pra cadeia, aqueles que são tão entendidos e espertos, né? Agora vão comer marmitex de frango com arroz em Viana!