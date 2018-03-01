Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • "Vá ganhar dinheiro com outra coisa", diz leitora sobre Lama Cirúrgica
Fala, leitor!

"Vá ganhar dinheiro com outra coisa", diz leitora sobre Lama Cirúrgica

Notícia da prisão preventiva de dois médicos na quarta-feira gerou indignação entre leitores do Gazeta Online. Operação investiga reutilização de materiais hospitalares

Publicado em 01 de Março de 2018 às 13:42

Públicado em 

01 mar 2018 às 13:42

Colunista

Dois médicos foram presos preventivamente pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), na manhã de quarta-feira (28), em Vitória. Os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson Alves são investigados pela Operação Lama Cirúrgica, deflagrada em janeiro deste ano. Nesse esquema, materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos.
A notícia gerou forte repercussão entre os leitores do Gazeta Online, especialmente pelo fato de os suspeitos serem médicos. Em nossa página no Facebook, várias pessoas mostraram indignação. “Eles juraram cuidar da saúde dos pacientes, daí se corrompem em nome da riqueza”, comentou a internauta Orliceia de Oliveira Loureiro.
Confira outros comentários:
Pessoas assim, que não respeitam as leis e se esqueceram do juramento de salvar vidas, têm que trocar de atividade... vá “ganhar dinheiro” com outra coisa!! Que decepção!! Estamos rodeados de fraudes, golpes... é muita roubalheira!!!
Maria Da Penha Biancardi
Eu fico imaginando que esses médicos (não estou generalizando) gastam 6 anos se matando de estudar e depois mais alguns anos fazendo especializações para depois jogar a carreira no lixo! Difícil de entender, né?
Gleidson Passos
Que sejam severamente punidos! Com todo o rigor da lei!
Ricardo Louzada
Que vergonha. Estudaram tanto para isso. E ainda fizeram o juramento de hipócrita (ops! Hipócrates).
Humberto Santos
Muito triste, eles juraram cuidar da saúde dos pacientes, daí se corrompem em nome da riqueza, colocando em risco os pacientes. Se eles são culpados, têm que pagar e, se possível, perder o direito de exercer a profissão.
Orliceia de Oliveira Loureiro
Quantos não devem ter morrido com a reutiluzação desses materiais. Como se explica a infeção generalizada que mata todo dia? Está aí uma grande probabilidade. A ganância leva o homem à ruína, veja o caso desses dois médicos, sem respeito pela vida do próximo.
Marilza Santos da Silva
Pena que não vai demorar para estarem novamente nos hospitais... Triste realidade do Brasil. No mínimo deveriam perder o direito de exercer a medicina.
Rose Mendes
Nossa! Imagino as pessoas que fizeram cirurgia com materiais reutilizados por essa gente mau-caráter! Risco de vida que correram! Cadê o juramento de praticar a Medicina com honestidade?
Betânia Zardin B
Hoje em dia no Brasil as pessoas estudam para prejudicar os outros!
Gabriel Souza
Viu! Jogaram vários anos de estudos no lixo! Mas, aqui é Brasil! Daqui uns dias estão cometendo os mesmos erros!
Dione Maria Oliveira
Que vergonha! Estudaram tanto pra irem pra cadeia, aqueles que são tão entendidos e espertos, né? Agora vão comer marmitex de frango com arroz em Viana!
Marcelo Pereira

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados