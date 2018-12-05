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Leonel Ximenes

Usuário do SUS agora recebe agendamento de consulta ou exame pelo SMS

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 18:30

Públicado em 

05 dez 2018 às 18:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Atendimento do SUS: agora, aviso vem pelo SMS para quem se cadastrar no sistema. Crédito: Divulgação
A partir desta quinta-feira (6), os usuários do SUS que cadastrarem o número do celular no Portal SUS receberão mensagem via SMS avisando sobre a data do agendamento da consulta ou exame. 
Há evolução no atendimento começou há pouco mais de um mês quando a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) lançou o Portal SUS. Nele, o cidadão tem acesso ao seu histórico de consultas e exames solicitados pelos municípios ao Estado e pode acompanhar o andamento destas solicitações, com a informação atualizada dos atendimentos realizados e a realizar. Até então, para obter estas informações o paciente deveria procurar o serviço de saúde do município.
O endereço é www.portalsus.es.gov.br e, para ter acesso, basta que o usuário tenha em mãos o número do Cartão Nacional de Saúde.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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