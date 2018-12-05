Usuário do SUS agora recebe agendamento de consulta ou exame pelo SMS

A partir desta quinta-feira (6), os usuários do SUS que cadastrarem o número do celular no Portal SUS receberão mensagem via SMS avisando sobre a data do agendamento da consulta ou exame.

Há evolução no atendimento começou há pouco mais de um mês quando a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) lançou o Portal SUS. Nele, o cidadão tem acesso ao seu histórico de consultas e exames solicitados pelos municípios ao Estado e pode acompanhar o andamento destas solicitações, com a informação atualizada dos atendimentos realizados e a realizar. Até então, para obter estas informações o paciente deveria procurar o serviço de saúde do município.