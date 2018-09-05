Unidade de internação superlotada é reflexo da desigualdade

Complexo Uninorte, em Linhares: risco no local foi denunciado por A GAZETA Crédito: A Gazeta

Com a violência incessante testemunhada cotidianamente, fica difícil não ficar apreensivo (ou até mesmo indignado) com a notícia de que 261 menores infratores estarão nas ruas nos próximos dias em Linhares . A razão é velha conhecida: a total incapacidade do Estado brasileiro de garantir as mínimas condições de segurança e dignidade, o que deveria, pelo menos em tese, possibilitar a reintegração social posterior desses adolescentes.

As liberações são o cumprimento da determinação inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), para reduzir a superlotação no complexo Uninorte – que reúne as unidades de internação de adolescentes em situação provisória e definitiva no Norte do Estado. A decisão exige que a ocupação seja reduzida a 119% da capacidade, daí a necessidade de realocar 261 internos. Com a falta de vagas em outras unidades, não houve outra saída a não ser a da rua.

Não traz tranquilidade saber que, entre esses adolescentes, há quem tenha cometido latrocínio – roubo com morte –, homicídio, estupro e roubos qualificados. São crimes que assombram a população, cada vez mais encolerizada pela impunidade.

Mesmo que o juiz da 2ª Vara da Infância tenha se pautado pelas avaliações das equipes socioeducativas para conhecer quem tem condição de ser solto. Mesmo que muitos já estivessem perto do término do cumprimento de sua medida de internação. Mesmo que seja imperativo o acompanhamento do cumprimento das medidas nas administrações municipais. Mesmo com todas essas ressalvas, a solução – a única possível para se cumprir a lei – aponta para a falência do trato do Estado com o menor que comete atos infracionais.

Uma unidade de internação superlotada é reflexo da falta de oportunidades e da desigualdade, mostrando o quanto a entrada precoce na vida do crime deve ser tratada pelas autoridades como prioridade. Estamos falhando como sociedade, ao não dar educação de qualidade aos mais jovens, incapazes de discernir, assim, entre o certo e o errado.