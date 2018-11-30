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Opinião da Gazeta

Uma trama novelesca

Sob o pretexto de salvar o mercado editorial, empresários defendem preço fixo do livro, intervencionismo que pode prejudicar o leitor

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 20:57

Públicado em 

30 nov 2018 às 20:57

Colunista

A narrativa de que a lei do preço fixo do livro impediria os descontos predatórios das grandes varejistas e salvaria as livrarias da morte soa encantadora. Mas, na verdade, não passa de canto de sereia. Seduz os incautos, contudo é uma artimanha. O projeto de lei ganhou mesmo força depois que protagonistas como Cultura e Saraiva foram a nocaute. No entanto, o vilão dessa história é mais a má gestão do que a concorrência desleal. Pior ainda, na defesa de um final feliz, a proposta recorre a ferramentas que por diversas vezes se mostraram inábeis na economia, o protecionismo e a intervenção estatal.
A tal lei do preço fixo estabelece que durante o período de um ano, a contar do lançamento, o livro vai custar exatamente o mesmo valor na gôndola do supermercado ou na internet. As livrarias poderão dar, no máximo, 10% de desconto. Ao pé da letra, é política de controle de preços, com a pequena diferença de que eles serão definidos pela editora, e não pelo governo. A pressão é para que seja aprovada ainda neste ano, mas não há consenso. A ideia foi tachada de “Sunab do livro” pelo próprio ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em referência ao órgão intervencionista famoso nos anos 1980.
O mercado editorial no Brasil não é nenhum conto de fadas, mas também não se tornou um apocalipse após a entrada da Amazon no enredo, como querem fazer crer os empresários. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o setor apresentou uma queda de faturamento de 1,95% em 2017 – diminuição real de 4,76%, considerando a inflação. Comparado a outros segmentos, que viram seus lucros despencarem durante a crise, a situação é “até que privilegiada”. A definição é do próprio presidente da Câmara Brasileira do Livro, Luís Antônio Torelli. Neste ano, o mercado cresceu 5,7% em número de exemplares vendidos e 9,33% em faturamento.
Como estratégia de argumentação, os defensores do projeto citam que diversos países adotam legislações similares, entre eles a liberal Alemanha, mas desconsideram as realidades de consumo discrepantes. Um alemão, o CEO da gigante editorial Penguin Random House Markus Dohle, que acaba de adquirir o controle do Grupo Companhia das Letras, não concorda que o preço fixo seja essencial para a sobrevivência do setor. “Cada mercado é um ecossistema diferente”, cravou.
Regulação é saudável quando gera ganhos para o conjunto da sociedade. Não é o caso. Se o governo ceder ao lobby do setor, o efeito pode ser o contrário do ventilado. O preço fixo acarretaria um aumento do valor médio dos livros, diminuindo o volume de títulos comercializados e, de quebra, o já combalido índice de leitura dos brasileiros. E ainda piora: tiragem menor significa preços mais altos, já que há custos fixos de produção (edição, ilustrações, revisões) que independem da quantidade de exemplares. Ao fim das contas, o maior prejudicado é o consumidor, que fica com menos variedade e qualidade, tudo isso a preços mais altos. Um final trágico.

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