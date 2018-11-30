Uma trama novelesca

A narrativa de que a lei do preço fixo do livro impediria os descontos predatórios das grandes varejistas e salvaria as livrarias da morte soa encantadora. Mas, na verdade, não passa de canto de sereia. Seduz os incautos, contudo é uma artimanha. O projeto de lei ganhou mesmo força depois que protagonistas como Cultura e Saraiva foram a nocaute. No entanto, o vilão dessa história é mais a má gestão do que a concorrência desleal. Pior ainda, na defesa de um final feliz, a proposta recorre a ferramentas que por diversas vezes se mostraram inábeis na economia, o protecionismo e a intervenção estatal.

A tal lei do preço fixo estabelece que durante o período de um ano, a contar do lançamento, o livro vai custar exatamente o mesmo valor na gôndola do supermercado ou na internet. As livrarias poderão dar, no máximo, 10% de desconto. Ao pé da letra, é política de controle de preços, com a pequena diferença de que eles serão definidos pela editora, e não pelo governo. A pressão é para que seja aprovada ainda neste ano, mas não há consenso. A ideia foi tachada de “Sunab do livro” pelo próprio ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em referência ao órgão intervencionista famoso nos anos 1980.

O mercado editorial no Brasil não é nenhum conto de fadas, mas também não se tornou um apocalipse após a entrada da Amazon no enredo, como querem fazer crer os empresários. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o setor apresentou uma queda de faturamento de 1,95% em 2017 – diminuição real de 4,76%, considerando a inflação. Comparado a outros segmentos, que viram seus lucros despencarem durante a crise, a situação é “até que privilegiada”. A definição é do próprio presidente da Câmara Brasileira do Livro, Luís Antônio Torelli. Neste ano, o mercado cresceu 5,7% em número de exemplares vendidos e 9,33% em faturamento.

Como estratégia de argumentação, os defensores do projeto citam que diversos países adotam legislações similares, entre eles a liberal Alemanha, mas desconsideram as realidades de consumo discrepantes. Um alemão, o CEO da gigante editorial Penguin Random House Markus Dohle, que acaba de adquirir o controle do Grupo Companhia das Letras, não concorda que o preço fixo seja essencial para a sobrevivência do setor. “Cada mercado é um ecossistema diferente”, cravou.