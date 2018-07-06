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Arlindo Villaschi

Uma geração de desiludidos

A frustração de expectativas abre espaço para processos sociais que tanto podem ser de esperançamento quanto de desilusão

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 20:20

Públicado em 

06 jul 2018 às 20:20
Arlindo Villaschi

Colunista

Arlindo Villaschi

Formação socioeconômica com desigualdades econômicas e sociais, o Brasil é campo fértil tanto para ufanismos – “país do futuro” – quanto para explicitações do complexo de vira-lata – “isto só acontece aqui”. A cada ciclo de otimismo, expectativas são abertas para a emergência de um país pujante.
Expectativas que emergem tanto em regimes autoritários – como o “para frente Brasil” nos tempos do golpe de 1964, como em tempos de cidadania plena – como a que foi consagrada na Constituição de 1988. A frustração dessas expectativas abre espaço para processos sociais que tanto podem ser de esperançamento quanto de desilusão.
Esperançamento como o que levou ao processo de mobilização social quando ficou evidente o fracasso econômico e político do regime militar. Mobilização que resultou no processo constituinte de 1987/88. Desilusão como o que vive hoje parcela crescente dos jovens.
Jovens sem as ilusões de gerações passadas ainda assim irrequietos e em busca de novas formas e conteúdos de participação social, econômica e política
Jovens que sabiamente abandonaram a ilusão de seus pais quanto às possibilidades de ascensão social a partir da educação formal; de melhoras de condições econômicas fruto de emprego com estabilidade; de enriquecimento cultural a partir do acesso a bens coletivos que valorizam a centralidade do humano; de inclusão na política através de instituições democráticas e legítimas.
Jovens sem as ilusões de gerações passadas ainda assim irrequietos e em busca de novas formas e conteúdos de participação social, econômica e política. Participação pouco perceptível a quem usa lentes do passado para ver e analisar a realidade.
Jovens desiludidos com o mercado de trabalho e que semeiam novos formatos de organização de produção no campo – vale conhecer o que eles estão fazendo na produção agroecológica; na cidade – os coletivos de produção de serviços intensivos em conhecimento. Novos formatos de pensar e operacionalizar a organização social e política a partir da centralidade do humano e do meio ambiente.
Jovens desiludidos com o sistema educacional vigente voltado majoritariamente para “o mercado” – sabe-se lá o que é isso – e que buscam novos instrumentos de aprendizagem que os capacite para uma vida menos ditada pelo comprismo. Jovens desiludidos com o Executivo, Legislativo e Judiciário – por serem os mais punidos pela institucionalidade em vigor – e que tecem novos formatos de participação política à margem da institucionalidade falida.
Jovens desiludidos com o que os mais velhos a eles estão legando e que buscam ilusões outras. Que as novas ilusões gerem esperançamentos para todos.
*O autor é professor de Economia
 

Arlindo Villaschi

É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço.

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