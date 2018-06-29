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Opinião da Gazeta

Uma decisão preocupante

Proibição de privatização sem aval do Congresso amplia a insegurança jurídica, reprime negócios, afeta o PIB e atinge as contas públicas

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 20:24

Públicado em 

29 jun 2018 às 20:24

Colunista

Dois aspectos, ambos transmissores de sensação de insegurança jurídica, dominam a controvertida decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski de proibir a privatização de empresas, sem o consentimento do Congresso.
Um é a ingerência do Judiciário no Executivo, atingindo a efetivação de políticas públicas – matéria considerada de essência administrativa – e também a separação de Poderes, determinada pela Constituição.
Outro é o reflexo negativo na economia. A nova exigência tem potencial para inquietar e reprimir o ambiente de negócios, prejudicando a competitividade do país. A consequência é o atraso no crescimento, tolhendo a geração de empregos – preço elevado para a sociedade.
As contas públicas também são impactadas. De duas formas: na arrecadação, em razão da diminuição da dinâmica de negócios, e na dificuldade de transferir à iniciativa privada companhias onerosas, que sugam os cofres do Executivo.
Hoje existem 146 empresas controladas direta ou indiretamente pelo governo federal, abrigando cerca de 500 mil funcionários. Neste universo, 18 são totalmente dependentes de recursos do Tesouro. Elas consumiram R$ 18,2 bilhões do orçamento da União em 2017, valor 9,6% superior aos R$ 16,7 bilhões desembolsados em 2016. Cada um dos 207,7 milhões de brasileiros pagou R$ 88 no ano passado para manter essas empresas.
A ato de Lewandowski é uma liminar concedida à ação movida no STF, em novembro de 2016, por duas entidades de trabalhadores, contestando a Lei 13.303, daquele ano, batizada de Nova Lei das Estatais.
É importante que essa liminar seja derrubada, mas a grande expectativa é sobre a palavra final, que caberá ao plenário do Supremo.

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