Grafite de Banksy Crédito: Thomas Hawk/ Visualhunt

*Marcos Ramos

“Em alguns casos, o intolerante é mortífero; em todos os casos é ele próprio um morto.” A frase é de Italo Calvino e foi anotada em uma das conferências publicadas no volume “Discurso sobre literatura e sociedade”. Numa reflexão sobre linguagem e política, Calvino entende a ausência de diálogo, resultado da intolerância, como um desejo de morte. Não querer mais ouvir, recusar a palavra do outro, significa acreditar na própria completude. Intolerância, nesse sentido, seria a ambição de que o fora de nós não seja similar à nossa interioridade. Isso significa invejar a condição dos mortos. Calvino chama esse processo de “cadaverização do mundo”. A “cadaverização do mundo” é, portanto, um problema que se manifesta na linguagem, é a interrupção do diálogo, desinteresse manifesto pelo outro, que é o abandono de si mesmo. Nessa situação, o que pode um poema?

“O que pode um poema contra todo/ mal do mundo?”. Os versos são de Wilberth Salgueiro e atualizam o problema abordado na famosa elegia de Friedrich Hölderlin: “Para que servem poetas em tempos de indigência?”. Guardadas as diferenças e conjunturas, ambos pressupõem um mundo adoecido e indagam a função da literatura no contexto de adoecimento. As perguntas poderiam se desdobrar: A literatura pode melhorar a vida dos que sofrem? Um verso pode amenizar a dor? Um poema não dá casa, saúde, educação ou cidadania. Em que sentido, então, pode um poema combater a miséria?

O poema é, sim, força de combate e, ainda que não forneça condições materiais para sequer uma sobrevida, atua intensamente sobre a penúria da experiência. Sobre o empobrecimento do sujeito que se perde no cotidiano e na repetição. Se a intolerância sobre a qual se referia Calvino é também um sintoma de indigência, e se manifesta na interdição da palavra, o poema é sobretudo urgente porque é um retorno à palavra. Não à palavra gasta, ao hábito, mas à palavra inaugural. O poema é desejo de vida. O poeta alemão Johannes Borowski e a poeta portuguesa Fiama Hasse Pais Brandão nos legaram versos contundentes que ampliam a discussão, por isso mesmo ainda merecem atenta leitura. Do primeiro, “Onde o amor não se apresenta/ Não se enuncia a palavra”; dela, “Onde/ as mãos derrubam arestas / a palavra principia.”.