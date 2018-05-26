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Novo cadastro é mesmo positivo?

Mudança de regras para a inclusão de nomes no Cadastro Positivo foi aprovada na Câmara, mas seus efeitos ainda podem confundir os principais interessados: os consumidores

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 01:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 01:42
Os benefícios da nova lei
Adriano Ohnesorge é presidente da  CDL Vitória
O Cadastro Positivo está em evidência na pauta política e econômica do país, mas o tema ainda é desconhecido ou confuso para muitos brasileiros. Devido à falta de informação ou de entendimento acerca dos seus reais benefícios, depois de quase seis anos da aprovação da lei que instituiu a sua criação, apenas cerca de oito milhões de consumidores fazem parte do registro, o que corresponde a menos de 5% do potencial mercado.
Por isso, alguns mitos precisam ser esclarecidos. O Cadastro Positivo é um banco de dados com informações de pagamento das contas dos consumidores e das empresas, para formação de histórico de crédito, e está sendo implantado com a expectativa de conceder crédito mais justo, com menor risco, custos mais baixos e para beneficiar, principalmente, os bons pagadores de baixa renda e a população não bancarizada, que não possui acesso ao crédito.
Hoje, o cadastro é opcional, mas uma nova proposta altera o modelo atual, chamado opt in  no qual a adesão é voluntária, ou seja, exige a autorização de quem participar , para o modelo opt out, em que todos participam automaticamente. Nesse caso, quem não quer ter o seu nome incluído tem o direito de pedir a sua exclusão.
A mudança beneficia os consumidores. Com a alteração da lei, espera-se uma inclusão de aproximadamente 120 milhões de pessoas no cadastro de informações de adimplemento, permitindo a inclusão financeira de mais de 20 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso a crédito, pois não apresentam histórico de financiamentos ou empréstimos.
Além disso, a estimativa é que os juros sejam mais adequados para cada perfil de consumidor, já que informações mais precisas permitem uma avaliação mais justa; e a prevenção ao superendividamento, pois a autoconsulta possibilitará ao cliente ver suas dívidas de forma centralizada, proporcionando um melhor controle de suas finanças pessoais e o uso consciente do crédito.
Vale destacar que a nova lei do Cadastro Positivo atende aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor, no qual o cancelamento da adesão por parte do consumidor poderá ocorrer a qualquer momento.
E o consumidor terá total privacidade sobre as suas informações bancárias, como saldo em conta corrente ou poupança; limite e utilização do cartão de crédito; volume de investimentos, deslocamentos ou interações sociais. Esses dados são sigilosos e não fazem parte do Cadastro Positivo.
Quem está negativado e costuma pagar suas contas em dia é um dos mais beneficiados. Isso porque o credor pode analisar a sua capacidade de pagamento avaliando não somente dívidas não pagas, mas também as contas quitadas em dia, como de água, luz, telefone, financiamento imobiliário e outras. Logo, o credor consegue fazer uma análise mais justa e individualizada.
Graves riscos para os consumidores
Igor Rodrigues Britto  é advogado e professor de  Direito do Consumidor
A acirrada discussão na Câmara dos Deputados sobre a aprovação de alterações na Lei do Cadastro Positivo (Lei 2.414/2011) e a dificuldade do governo e do Banco Central conseguirem influenciar deputados para aprovação definitiva dessas mudanças demonstram a crescente preocupação dos eleitores com a proteção dos seus dados pessoais.
No Senado a pressão por sua aprovação não encontrou qualquer resistência. Naquela ocasião, as mudanças sugeridas representavam uma agressiva exclusão de direitos dos consumidores, como a ausência de responsabilidade objetiva e solidária dos responsáveis por vazamento de informações sigilosas de consumidores, a possibilidade de comercialização dos dados pessoais dos consumidores sem qualquer conhecimento destes, a impossibilidade das pessoas terem acesso as suas informações armazenadas pelos agentes de crédito, e a quebra do sigilo bancário sem qualquer garantia de controle por parte de autoridades públicas. Ainda assim, a aprovação desse projeto foi praticamente unânime.
Já na Câmara dos Deputados, com a proximidade do período eleitoral, as grandes associações de consumidores, como o Idec, tiveram oportunidade de apresentar aos deputados os riscos graves aos direitos dos consumidores impostos por esse projeto de lei. Ao mesmo tempo, o fraco discurso do Banco Central, de que a remessa automática de todos os dados bancários e de consumo dos correntistas para os birôs de crédito sem consentimento dos seus titulares provocaria a diminuição do risco e custo do crédito e a consequente diminuição dos juros não convenceu uma parte significativa dos deputados. A verticalização e a alta concentração dos serviços de crédito são um dos fatores que continuarão impedindo a diminuição dos juros bancários no Brasil, que alcançam média de 500% ao ano. Além disso, o cadastro positivo pretende ser muito mais do que um banco de dados de informações de crédito, contendo informações gerais de compras realizadas por consumidores, o que obviamente exige um rigor no trato desses dados muito maior do que o previsto no projeto de lei.
Mudanças tiveram que ser realizadas no projeto de lei na tentativa de garantir a responsabilidade objetiva e solidária dos responsáveis por danos decorrentes de vazamento de informações e quebra do sigilo bancário, o acesso irrestrito dos consumidores aos seus dados pessoais, o direito de escolha dos consumidores. Mas isso ainda não afasta todos os riscos aos consumidores. Faltam regras mais claras sobre vazamentos de dados pessoais e procedimentos em casos de incidentes de segurança e danos coletivos. Esse risco continuará existindo enquanto governo e mercado não convergirem na necessidade de aprovação de uma lei geral de proteção de dados pessoais no Brasil. Na próxima semana o plenário da Câmara tentará concluir a votação do projeto de lei, com a análise dos destaques apresentados pelos opositores. De toda forma, o projeto deverá retornar ao Senado, onde há possibilidade de aprimorá-lo.
 

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